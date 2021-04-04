Глава Госпродпотребслужбы предупредил о штрафах за несоблюдение карантинных норм в офисах Киева

Работодателей в Киеве, чьи сотрудники во время жесткого карантина продолжают работать и не соблюдают противоэпидемические нормы, будут штрафовать. Об этом глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан заявил в эфире канала “Украина 24”.

“Сегодня основная задача – уменьшить мобильность населения, не допустить в организованных коллективах скопления пребывания в закрытых помещениях. Потому что мы сегодня фиксируем ежедневно антирекорд заболеваемости, смертности среди людей именно в организованных коллективах, которые избегают противоэпидемических мер в закрытых помещениях”, – сказал Рубан.

Он сообщил, что на прошлой неделе Госпродпотребслужба провела мониторинг коллективов в столице.

“К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режим ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тыс. грн. в случае неисполнения противоэпидемических мер, будем направлять правоохранительные органы для принятия неотложных мер”, – сказал он.

В Киеве с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин. Не работают ТРЦ и учреждения культуры, кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

С 5 апреля в Киеве начнут действовать более жесткие карантинные ограничения. В столице закроют все школы и детские сады. Весь общественный транспорт будет работать по специальным пропускам исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Заведения общепита будут работать только навынос и в режиме доставки, продуктовые ярмарки закрылись с 1 апреля. Ограничения продлятся минимум до 16 апреля.

С начала эпидемии в Киеве подтвердили 166 658 случаев COVID-19, умерло 3545 человек, выздоровело 107 484 пациента. За сутки 2 апреля было подтверждено рекордное количество случаев инфицирования – 2053, умерло 50 человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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