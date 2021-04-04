 

Новая видеокарта Asus DG1-4G оказалась не хуже «старших» аналогов

04.04.2021, 1:46, Новости дня
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Напомним, что новую модель видеокарты Asus DG1-4G производитель представил в марте текущего года. Теперь же специалисты решили сравнить ее возможности со «старшими» моделями.

Как оказалось, Asus DG1-4G лишь немногим уступает Asus RX 550 4G. В основу конструкции устройства положен процессор Intel Xe. По словам экспертов, чип Core i3-10100F обеспечивает наличие 8 Гб оперативной памяти. Плата совместима с DG1, что также является большим плюсом.

В тестах, проведенных специалистами Vulkan High и Medium, видеокарта набрала большое количество баллов, благодаря чему эксперты пришли к выводу, техническое отставание от Asus RX 550 4G является незначительным. То же самое можно сказать о результатах сравнения с Radeon HD 7850.



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