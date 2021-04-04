 

Bild – фон дер Ляйен пытается загладить провал вакцинации в ЕС

04.04.2021, 1:44, Новости дня
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Несмотря на провальное начало прививочной кампании в ЕС, Урсула фон дер Ляйен не раз заявляла о том, что политика Брюсселя в области вакцинации была верной, пишет Bild. По словам главы Еврокомиссии, сейчас ЕС не уступает по темпам Великобритании. Однако это не соответствует действительности, отмечает издание: к примеру, на данный момент 46,7% британцев получили минимум одну дозу вакцины, в то время как для ЕС этот показатель составляет 12%.


Reuters

Изначально утверждалось, что кампания ЕС по вакцинации — это провал, пишет Bild: в сравнении с лидерами по темпам прививок, такими как Израиль, Великобритания и США, Германия и прочие европейские страны остались далеко позади.

Однако в Брюсселе придерживаются иного мнения, отмечает издание. В последнее время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не раз заявляла, что ЕС всё сделал правильно. К примеру, она отмечала, что более позднее начало прививочной кампании в ЕС было связано с тщательной проверкой вакцин. А согласно недавнему высказыванию фон дер Ляйен, ЕС не уступает Великобритании по темпам вакцинации.

«Мы навёрстываем упущенное», — отметила фон дер Ляйен, а также сказала, что «по общему числу прививок» Европа пока отстаёт от США, но опережает, к примеру, Индию, Россию и Великобританию. Как отмечает издание, правда состоит в том, что ЕС вовсе не может сравниться с Великобританией по темпам вакцинации. Почти каждый второй британец (46,7% населения) уже получил минимум одну дозу вакцины, в то время как для ЕС аналогичный показатель составляет 12%. Данные фон дер Ляйен по Индии также неточны: там минимум одну дозу вакцины получило 59 млн. человек, а в ЕС — 53 млн. человек.

Ясно одно, констатирует Bild: фон дер Ляйен не выполнила цель ЕС, согласно которой к концу марта 2021 года необходимо было вакцинировать 80% людей старше 80 лет. На данный момент первую дозу вакцины получили 60% граждан ЕС старше 80 лет. Своё недовольство низкими темпами вакцинации высказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, подчеркнувший необходимость ускорения процесса. 



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