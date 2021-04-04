Guardian – два итальянских бизнесмена по ошибке попали под санкции, введённые ещё Трампом

Два итальянских бизнесмена ещё при президенте США Дональде Трампе по ошибке попали под американские санкции, пишет The Guardian. Один из них, ресторатор, заявил, что последние пара месяцев стали для него кошмаром, но в конце концов ему удалось решить эту проблему.



Reuters

Итальянский ресторатор Алессандро Баццони по ошибке попал под санкции США, введённые ещё при президенте Дональде Трампе, пишет The Guardian. По словам бизнесмена, последние пара месяцев стали для него «кошмаром».

Минфин США также случайно внёс в чёрный список компанию SeriGraphicLab, занимающуюся графическим дизайном, которая принадлежит другому человеку по имени Алессандро Баццони, проживающему на Сардинии. Владелец сардинского бизнеса подтвердил, что его фирма в январе ошибочно подверглась ограничительным мерам.

В 2019 году администрация Трампа ввела санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) в попытке добиться отставки президента Николаса Мадуро, которого США обвинили в коррупции, нарушении прав человека и фальсификации выборов в 2018 году, завершившихся его переизбранием. В свой последний день пребывания на посту главы Белого дома Трамп принял ограничительные меры в отношении сети нефтяных компаний и частных лиц, связанных с PDVSA.

19 января, накануне инаугурации нового президента США Джо Байдена, ресторатор Баццони пришёл в банк и узнал, что его компания, AMG SAS Di Alessandro Bazzoni & C., фигурирует в чёрном списке.

«Когда я услышал, что мои текущие счета заблокированы, я подумал, что это шутка, — заявил Баццони в интервью изданию Corriere della Sera. — Сейчас для нас, владельцев ресторанов, и без того трудные времена, и последнее, что мне было нужно, — блокировка моих счетов».

Баццони при этом отметил, что решил проблему самостоятельно, введя свои данные на специальную цифровую платформу правительства США. Он также добавил: «Пока я этим занимался, мне удалось оформить визу до 2023 года».

В обновлённом списке на сайте Минфина США ни одна из двух итальянских компаний уже не фигурирует в чёрном списке.

Ресторатор Баццони при этом заявил, что не получал никаких извинений.

«Но это не проблема, важно то, что они удалили моё имя из этого списка, — заявил он изданию Corriere della Sera. — Я благодарю новое американское правительство за эффективное участие в этом вопросе».