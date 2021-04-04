Sky News – протесты в центре Лондона закончились столкновениями с полицией

По меньшей мере один офицер полиции был ранен во время столкновений между правоохранителями и демонстрантами в центре Лондона, пишет Sky News. Как поясняет сайт телеканала, люди по всей Великобритании вышли на улицы, чтобы выступить против закона, расширяющего полномочия полиции на массовых акциях. По мнению противников документа, эти поправки ограничат право граждан на мирный протест.



Reuters

По меньшей мере один офицер полиции был ранен во время столкновений между правоохранителями и демонстрантами в центре Лондона на акции протеста против внесения изменений в закон о преступности, пишет Sky News.

Как передаёт сайт телеканала, потасовка, в которой был ранен полицейский, произошла во время попытки оттеснить протестующих, перекрывших дорогу возле здания парламента. Сотрудник правоохранительных органов получил ранения после того, как в толпу были запущены метательные снаряды.

Как сообщается, возле здания британского парламента собралось более 300 человек, спикеры произносили речи. Ожесточённые столкновения на Парламентской площади произошли на фоне мирных демонстраций по всей стране по поводу предлагаемого закона о преступности, который, как опасаются его противники, ограничит их право на протест. В субботу протесты прошли не только в столице, но и в Ньюкасле, Бирмингеме, Ливерпуле, Бристоле и Брайтоне, несмотря на действующие санитарные ограничения.

В пятой за последние две недели акции протеста в Бристоле приняли участие более 1 тыс. человек. Как напоминает издание, вчера 25-летнему Райану Полу Робертсу были предъявлены обвинения в попытке поджога с намерением подвергнуть опасности человеческую жизнь за то, что он подложил воспламеняющийся предмет под осаждённый полицейский фургон возле полицейского участка во время акции протеста в Бристоле 21 марта. В Манчестере людей виделии сидящими на трамвайных путях до приезда полиции. Полиция Большого Манчестера ранее выпустила предупреждение о разгоне лиц, демонстрирующих антиобщественное поведение.

Как пишет Sky News, демонстранты протестуют против предлагаемых изменений в Закон о полиции, преступности, наказаниях и судах, которые предоставят полиции Англии и Уэльса больше прав устанавливать ограничения для ненасильственных протестов, в том числе за излишний шум и неудобства для окружающих, со штрафами или тюремными сроками для нарушителей.

На собрании в центре Лондона выступил бывший лидер партии лейбористов Джереми Корбин. Он охарактеризовал законопроект как «очень опасный, скользкий путь» и выступил в защиту прав граждан на протест.

Тем временем столичная полиция отметила в заявлении, что «большинство людей на сегодняшних мероприятиях в центре Лондона пытались соблюдать социальную дистанцию и законодательство в отношении COVID-19», добавив, что «небольшое меньшинство блокирует дорогу на Парламентской площади», а офицеры пытаются установить контакт с протестующими, чтобы разблокировать перекрытый путь.