В Ростовской области мать держала ребенка на привязи без еды и воды

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04.04.2021, 1:16, Новости дня
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Полиция организовала розыск женщины, которая, согласно информации в соцсети, держала свою восьмилетнюю дочь на привязи дома в Новошахтинске Ростовской области и не кормила ее, сообщил представитель ГУМВД РФ по региону.

«Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, а также проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения матери несовершеннолетней», – сказал представитель ведомства. Он подтвердил, что полицейские изъяли ребенка и поместили в лечебное учреждение, передает РИА «Новости».

Ранее в паблике «Это Ростов» соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что женщина «издевалась над своей дочкой, держала ее на привязи, не давала есть и пить». От голода связанная девочка жевала одеяло. На руках у нее были кровоподтеки от веревки. Об этой истории стало известно, когда к ним в гости пришла знакомая, которая развязала ребенка «и тут же вызвала полицию и скорую». По дынным паблика, ребенок находится в больнице.

В марте сотрудники полиции обнаружили в жилом доме в подмосковном Талдоме маленькую истощенную девочку без одежды, которая проживала в условиях антисанитарии. Ребенок госпитализирован.



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