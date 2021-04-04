 

Пушилин напомнил о наличии у ДНР полноценной армии

04.04.2021, 1:16, Новости дня
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Донецкая народная республика располагает полноценной армией и на фоне обострения ситуации в Донбассе просчитывает все сценарии возможных действий Украины, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас уже не 2014 год, уже все выстроено, сейчас полноценная армия и просчитываются всевозможные сценарии – и как может поступать Украина, и как может поступать Киев, и к чему может подталкивать Запад и США. И понимаем, чему их учат, и методы войны не новые – все демонстрировалось в Ираке и в Сирии», – приводит РИА «Новости» текст заявления Пушилина, сделанного главой ДНР в эфире канала «Соловьев Live» на YouTube.

Накануне Пушилин заявил о росте числа желающих поехать в Донбасс добровольцев на фоне обострения ситуации в регионе в последние дни.

Напомним, в пятницу ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в обстрелах. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.

Ранее полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.



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