В Турции зафиксирован рекордный суточный прирост больных COVID-19

3 апреля в Турции установлен рекордный прирост инфицированных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

В субботу число пациентов с COVID-19 увеличилось на 44 756. Это более чем на 2 тыс. инфицирований больше, чем предыдущий рекорд, установленный 2 апреля.

Скончались в Турции за последние 24 часа 186 больных. Это больше, чем сутками ранее, но меньше рекордной смертности, зафиксированной 23 декабря 2020 года (259 умерших).

Всего с начала эпидемии в Турции подтвердили более 3,4 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 32 тыс. инфицированных.

29 марта из-за значительного роста случаев инфицирования коронавирусом президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о введении в стране комендантского часа выходного дня. Ограничение будет действовать в течение месяца Рамадан, с 12 апреля по 12 мая. Кроме того, кафе и рестораны будут работать только навынос.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

—