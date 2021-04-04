“Как ей самой с собой живется – загадка”. Бутина посетила Навального и назвала колонию “практически образцовой”

1 апреля пропагандистский российский телеканал RT выпустил сюжет об исправительной колонии в городе Покровске, где отбывает срок оппозиционный политик Алексей Навальный.

Там его посетила член общественной палаты РФ Мария Бутина, которую в 2019 году осудили в США за попытку повлиять на американских политиков и депортировали из страны.

На видео не показывают лица Навального. Но там зафиксирован спор между политиком и Бутиной, которая заявила, что Навальный “еще в американских тюрьмах не был”. Политик обвинил ее во лжи и назвал представительницей обслуги.

Вместе с Бутиной Навального приходил навестить исполнительный директор МИА “Россия сегодня” Кирилл Вышинский, которого в Украине подозревают в госизмене (в 2019 году его выдали России в рамках обмена удерживаемыми лицами). RT отмечает, что разговор с Вышинским у Навального “вовсе не состоялся”.

Бутина после визита в Telegram заявила, что политик выглядит “вполне нормально” и на человека, которому не дают спать, “не похож”.

“Сидельцы рассказали, что Алексей требует к себе особого отношения и особых условий. Сообщили мне, что не довольны поведением Навального, который весь день “лежит как барин”, “за собой не убирает”, – заявила она. Бутина назвала колонию “практически образцовой” и сравнила ее с “пионерским лагерем”.

На официальной странице Навального объяснили, что визит состоялся 1 апреля: вместо врача “в сопровождении видеокамер приехала убогая пропагандистка с канала RT Бутина”.

“Кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма. Навальный 15 минут отчитывал ее перед строем заключенных, называя паразиткой и обслугой власти воров. После этого Бутина пошла записывать интервью с активистами, которые расскажут, как все хорошо. Вранья на один репортаж нарезать смогут”, – говорится в сообщении.

Глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (основан Навальным) Мария Певчих назвала Бутину “бессовестной дурой”.

Какие подонки. Врача не пускают, продолжают пытать, зато в колонию пригнали продажную шкуру Марию Бутину, чтобы та сняла репортаж о том, как хорошо в колонии. Ты, Мария, сама там должна сидеть. Бессовестная дура. @maria_butina https://t.co/KljqiKsFXr

— Maria Pevchikh (@pevchikh) April 1, 2021

“Врача не пускают, продолжают пытать, зато в колонию пригнали продажную шкуру Марию Бутину, чтобы та сняла репортаж о том, как хорошо в колонии. Ты, Мария, сама там должна сидеть”, – написала Певчих в Twitter.

“Как ей самой с собой живется – загадка. Ни ума, ни совести, ничего у Марии нет, кроме желания вылизывать власть и получить за это теплое место где-нибудь во власти. Стыдобища”, – добавила Певчих.

Бессовестная продажная шкура Мария Бутина. Как ей самой с собой живётся – загадка. Ни ума, ни совести, ничего у Марии нет, кроме желания вылизывать власть и получить за это тёплое место где-нибудь во власти. Стыдобища. pic.twitter.com/cZFl0uSLTM

— Maria Pevchikh (@pevchikh) April 2, 2021

На следующий день пропагандистский ресурс Life показал видео Навального в колонии. Это три ролика без звука, записи сделаны 23 марта. Life на их основании пришел к выводу, что политик – “наглый симулянт”. “РИА Новости” 2 апреля выпустили текстовый сюжет о визите Вышинского.

Навальный объявил голодовку 31 марта. Он требует допустить к нему врача. По словам политика, у него наблюдались острые прогрессирующие боли “сначала в спине, потом в правой ноге, а теперь с онемением части левой ноги”.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы отказался выполнять решение ЕСПЧ освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области. Он отметил, что российская тюремная система смогла его удивить. “Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы”, – написал политик.

Адвокаты Навального посетили его в ИК-2 в городе Покров Владимирской области 25 марта. Адвокат Ольга Михайлова рассказала, что у политика отнимается правая нога, из лекарств ему дают мазь и таблетки ибупрофена.

25 марта жена оппозиционера Юлия Навальная заявила, что у ее мужа месяц назад в СИЗО “Матросская тишина” в Москве начались проблемы со спиной. По ее словам, проблемы усугубились после этапирования Навального во Владимирскую область. Родные политика требуют дать ему возможность лечиться у врачей, которым они доверяют.

“[Президент России Владимир] Путин уже на всю страну рассказывал, что читает мои обращения к нему. Так вот: я требую немедленно освободить моего мужа Алексея Навального, которого он запихнул в тюрьму незаконно”, – заявила она.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут реагировать на обращение Навальной. Он сказал, что сейчас, когда Навальный осужден и находится в колонии, “адресатом для таких обращений” является Федеральная служба исполнения наказаний.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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