“Явно напичкали какими-то веществами”. Сестра якутского шамана сообщила об ухудшении его здоровья

В России у шамана Александра Габышева, помещенного в Якутский психоневрологический диспансер после попыток добраться до Москвы с целью “изгнать” президента РФ Владимира Путина, ухудшилось здоровье.

Об этом 2 апреля проекту “Сибирь.Реалии” рассказала троюродная сестра шамана Кыайыылана Захарова.

“Была у Саши дважды – в понедельник и в четверг. […] Сразу бросилось в глаза, как он изменился – у него постоянная слабость, он очень плохо выглядит, медленно, с трудом, говорит. Я отметила, что его серьезно пролечили, в плохом смысле этого слова, то есть явно напичкали какими-то веществами, изменяющими психику”, – сказала она.

Женщина рассказала, что шаман утверждает, что каждый раз после уколов теряет сознание.

“В первую встречу ему стало плохо буквально на моих глазах – через пять минут разговора он весь затрясся, задрожал, начались судороги – его пришлось не выводить, а выносить из помещения, так он был слаб. “Я слабый, не могу громко говорить”, – он мне говорил. Поэтому у меня и возник страх, что оттуда он живым не выйдет, мы просто потеряем его. Мы уже его теряем. Он выглядит еще хуже, чем после первой госпитализации. Тогда, он говорил, его пичкали таблетками. Сейчас заставляют пить и таблетки, и уколы ставят. Мы его прошлый раз восстанавливали полгода, с лета. Он только к декабрю вернулся в свое нормальное состояние. Объявил о новом походе – и вот опять”, – объяснила Захарова.

Габышев известен тем, что в марте 2019 года пешком отправился в Москву для проведения обряда “изгнания” Путина. Габышев считает его порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. Жителя Якутии задержали в сентябре на границе Бурятии и Иркутской области и вернули в Якутск.

В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму, с него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

В декабре 2019-го Габышев возобновил поход на Москву, его почти сразу снова задержали. На март 2020 года шаман планировал третий поход, но затем отложил его из-за пандемии коронавируса.

В мае 2020 года Габышева поместили в психиатрическую больницу. В июне суд постановил отправить шамана на принудительное лечение в психдиспансер. В иске утверждалось, что Габышев “страдает переоценкой своей личности”, потому что он высказывает идеи “навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и антихристом”, а также “призывает к свержению законно избранной власти”, писала “Новая газета”.

В июне же российский правозащитный центр “Мемориал” признал Габышева политическим заключенным. 22 июля его выпустили из лечебницы.

9 января 2021 года шаман заявил в аудиообращении, что планирует новый поход на Москву на белом коне против Путина.

28 января его задержали и принудительно госпитализировали в медучреждение. Прянишников тогда рассказал, что во время задержания силовики взломали дверь в доме Габышева и избили его. После этого против якутского шамана открыли уголовное дело о насилии над полицейским.

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