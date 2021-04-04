В РПЦ не поддержали идею единого дня Пасхи для всех христиан

Русская православная церковь не намерена отмечать праздник Воскресения Христова в одно время с католиками, сообщил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

С идеей установить единую с католикам дату празднования Пасхи ранее выступил руководитель представительства Константинопольского патриархата при Всемирном совете Церквей в Женеве архиепископ Тельмеский Иов.

«Это предложение обсуждалось, наверное, уже несколько десятилетий в разных контекстах, в том числе и во Всемирном совете Церквей. Но здесь вопрос очень простой – кто должен поменять свою пасхалию? Мы, например, свою пасхалию менять не собираемся», – сказал митрополит Иларион в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Он отметил, что предыстория этого вопроса давняя и восходит к первым векам христианства. По словам архиерея, если почитать книги древних историков, из них ясно, что в первоначальной христианской Церкви не было единой даты празднования Пасхи. На Первом Вселенском соборе в 325 году в Никее этот вопрос был решен и было установлено, что Пасха будет праздноваться в первое воскресенье после весеннего равноденствия, напомнил митрополит.

«Эта система вычисления до сих пор сохраняется в Православной церкви, и нет никаких внутренних импульсов, которые исходили бы от нашего церковного народа, в пользу того, чтобы заменить церковный календарь. Это касается не только даты празднования Пасхи, но и перехода на так называемый новый стиль, ведь время от времени раздаются голоса в пользу того, что нам следовало бы привести наш церковный календарь в соответствие с календарем светским… Вопрос о смене календаря сейчас на повестке дня в Православной церкви не стоит, во всяком случае, в Русской православной церкви», – заключил он.

Ранее в РПЦ разошлись во мнениях по поводу единого дня Пасхи для всех христиан. Празднование Пасхи в один день для всех христиан будет правильным решением, такую инициативу можно было бы реализовать только основываясь на решениях Первого вселенского собора в Никее, считает секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

Тем временем, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) сообщил о недопустимости такого шага, так как подобные инициативы говорят о «большей заинтересованности в сближении с Ватиканом, чем в сохранении православного единства».

Единый подход к высчитыванию даты празднования Воскресения христова был установлен в 325 году в Никее на Первом вселенском соборе. Раздел христианской Церкви в 1054 году на западную (римско-католическую) и восточную (православную) поменял ситуацию. В настоящее время католики, протестанты и представители некоторых других конфессий празднуют Пасху не в одно время с православными, православные же церкви – вне зависимости от того, какой в конкретной Церкви принят календарь – отмечают Пасху в одно время, придерживаясь правила Первого вселенского собора.