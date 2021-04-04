 

Украинские военные провели учения на границе с Крымом

04.04.2021, 0:22, Новости дня
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Украинские военные инженерно-саперных подразделений провели возле Крыма учения по обустройству минно-взрывных заграждений, сообщила пресс-служба ВС Украины.

«Военнослужащие инженерно-саперных подразделений, которые несут боевую службу на границе с временно оккупированными территориями Автономной Республики Крым вдоль побережья Черного и Азовского морей, при поддержке артиллерии и армейской авиации, выполнили практические тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений», – говорится в сообщении на странице в Facebook ведомства.

Кроме того, в сообщении говорится, что во время тренировок вертолетчики отработали упражнения по уничтожению целей условного противника в полете на малых высотах.

До этого в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность.

Также минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.

В МИД РФ завили, что разговоры о якобы грядущем конфликте РФ и Украины – очередной вымысел, российская сторона не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.  В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр под покровительством Вашингтона.



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