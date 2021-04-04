Начата проверка данных об осквернении памятника псковским десантникам

Следователи начали доследственную проверку по факту осквернения памятника десантникам 6-й парашютно-десантной роты 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в городе Остров Псковской области, сообщило региональное управление СК.

«Из опубликованной в СМИ информации следует, что 2 апреля… неизвестные вандалы осквернили памятник героям 6-ой роты в городе Острове… где установлены бюсты в честь троих военнослужащих-островичей, геройски погибших во время боестолкновения с незаконными вооруженными формированиями», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

На место происшествия выезжал руководитель СУ СК по Псковской области Петр Крупеня, а также сотрудники отдела криминалистики и территориального следственного отдела. Начата доследственная проверка.

По данным СМИ, неизвестные вандалы развернули стоящие на постаментах бюсты в другую сторону.

Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.