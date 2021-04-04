Резников о войне на Донбассе: Чувствую, что в 2021 году произойдут тектонические изменения

В 2021 году могут начаться изменения, которые приведут к деоккупации Донбасса. Такое мнение вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников выразил телеканалу “Дом” в интервью, которое было опубликовано 3 апреля.

“Думаю, в этом году будут какие-то очень серьезные тектонические изменения в России. Я абсолютно серьезно говорю. То, что второй ключ от мира в российско-украинской войне на территории Донецкой и Луганской областей лежит в Кремле, – это понятно, это не новость. [Первый ключ] – у нас, конечно же. Есть два ключа. Поэтому для того, чтобы открыть шкаф и достать из него документ “мирный договор”, – нужны действия и россиян, и наши”, – сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что о будущих тектонических изменениях в России – его “глубокое ощущение, не убеждение”.

“И это положит начало изменениям. Но сама полноценная реинтеграция, восстановления всего-всего – это десятки лет. Я об этом всегда говорил: 25 лет минимум на полноценную реинтеграцию. Но не путать деоккупацию с реинтеграцией. Реинтеграция предполагает ментальный возврат людей. Реинтеграция предполагает разминирование территорий, а это десятилетия. Экономику восстановить: построить там новые заводы, новые школы, новые теплоэлектростанции. И много чего другого. Это десятки лет”, – объяснил Резников.

Он отметил, что после деоккупации Донбасса первой посетит Горловку в Донецкой области, а затем Луганск.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

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