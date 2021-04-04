 

Показаны новые снимки туманности Вуаль

04.04.2021, 0:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

НАСА опубликовало новый снимок диффузной туманности Вуаль – огромного остатка сверхновой в созвездии Лебедя, который возник в результате взрыва звезды, случившегося около десяти тысяч лет назад.

Снимок был сделан телескопом «Хаббл». Астрономы заявили, что применили методики, позволяющие выявить мельчайшие подробности, например, нити ионизированного газа, передает РИА «Новости».

Наблюдения за туманностью провели с помощью прибора Hubble Wide Field Camera 3. Пять различных фильтров и инновационная постобработка помогли улучшить детализацию выбросов дважды ионизированного кислорода (показаны синим цветом), а также ионизированного водорода и азота (показаны красным цветом).

Туманность Вуаль открыл английский ученый Уильям Гершель в конце XVIII века. Она находится примерно в 2100 световых годах от Земли, то есть относительно близко с астрономической точки зрения. Туманность возникла в результате взрыва звезды, случившегося около десяти тысяч лет назад.

Ранее сообщалось, что астрономы с помощью австралийского радиотелескопа MWA наблюдали в космосе загадочное явление, напоминающее на радиочастотном изображении медузу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Украинская полиция опровергла сообщения о жертвах в результате обстрела автобуса

11.09 / В Беларуси открыли уголовное производство против оппозиционера Кравцова

15.08 / Пандемия не смогла нанести урон экономике Камчатского края

19.11 / Госсекретарь США впервые посетил Голанские высоты

04.02 / Мьянма станет серьёзным испытанием для байденовской Америки в роли «защитницы демократии»

06.07 / Зеленский захотел развивать трансплантацию на Украине

25.11 / РФ активизировала мероприятия по дискредитации руководства Украины – разведка Минобороны

03.01 / «Британский» штамм коронавируса обнаружен в Греции

17.10 / Карабах выразил готовность соблюдать перемирие

21.07 / Lamborghini выпустила самый эксклюзивный Aventador SVJ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)