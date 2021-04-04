Показаны новые снимки туманности Вуаль

НАСА опубликовало новый снимок диффузной туманности Вуаль – огромного остатка сверхновой в созвездии Лебедя, который возник в результате взрыва звезды, случившегося около десяти тысяч лет назад.

Снимок был сделан телескопом «Хаббл». Астрономы заявили, что применили методики, позволяющие выявить мельчайшие подробности, например, нити ионизированного газа, передает РИА «Новости».

Наблюдения за туманностью провели с помощью прибора Hubble Wide Field Camera 3. Пять различных фильтров и инновационная постобработка помогли улучшить детализацию выбросов дважды ионизированного кислорода (показаны синим цветом), а также ионизированного водорода и азота (показаны красным цветом).

Туманность Вуаль открыл английский ученый Уильям Гершель в конце XVIII века. Она находится примерно в 2100 световых годах от Земли, то есть относительно близко с астрономической точки зрения. Туманность возникла в результате взрыва звезды, случившегося около десяти тысяч лет назад.

Ранее сообщалось, что астрономы с помощью австралийского радиотелескопа MWA наблюдали в космосе загадочное явление, напоминающее на радиочастотном изображении медузу.