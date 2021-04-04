Рэпер DMX госпитализирован после передозировки наркотиками

Американский рэпер DMX попал в больницу после передозировки наркотиками, состояние исполнителя оценивается как критическое, сообщили близкие к музыканту источники портала TMZ.

Согласно источникам, инцидент произошел вечером в пятницу в доме у рэпера, передозировка привела к сердечному приступу. Музыканта привезли в больницу в городе Уайт-Плейнс в штате Нью-Йорк, он находится в отделении интенсивной терапии, передает РИА «Новости».

Источник сообщил, что DMX в «вегетативном состоянии», и доктора предупреждают, что он может не выжить. Портал отмечает, что музыкант боролся с наркотической зависимостью и несколько раз проходил курсы реабилитации.

Напомним, в июле 2020 года рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) рассказал о проблемах с психикой на фоне употребления наркотиков. В январе того же года судмедэксперты в США установили, что причиной смерти 21-летнего американского рэпера Juice WRLD (Джаред Хиггинс) стала передозировка наркотиками.