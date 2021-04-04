Представитель Украины выдвинул ультиматум на переговорах по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майю Пирогову.

Как отметил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, ему неизвестно, примет ли Пирогова участие в следующем заседании ТКГ, так как ранее сообщалось о ее болезни, передает РИА «Новости».

«Как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса», – отметил Кравчук в эфире канала «Украина 24». По словам представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, с этим требованием он обратился к модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау.

Напомним, в конце марта полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.

В начале декабря 2020 года из результатов опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», стало известно, что большинство жителей Украины поддерживают Минские соглашения и прямые переговоры с ДНР и ЛНР.