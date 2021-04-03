Ефремов и Бил. Сравним? – Личное мнение

Тверской суд города Москвы не стал арестовывать видео-блогера Эдварда Била, устроившего ДТП в центре столицы.



Фото: Соцсети

Вместо этого ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Билу нельзя: выходить из дома, садиться за руль, пользоваться телефоном и интернетом, участвовать в массовых мероприятиях.

Справедливо ли это?

Давайте разбираться.

Я неслучайно поставила фотографию Ефремова рядом с фотографией Эдварда. После аварии, которую устроил Миша примерно в том же месте Садового, любое крупное ДТП в столице неизбежно будет ассоциироваться с его фамилией.

Так есть. Так будет. Но можно ли сравнивать эти два происшествия?

Посмотрим на ключевые моменты обоих дел?

1) Эдвард Бил был трезв и не употреблял наркотики. Ефремов был пьян, а уж про наркотики — вообще отдельная тема.

Мне, как водителю и пешеходу, важно, чтобы человек был трезв за рулём. Жизненно важно. Тех, кто садится на водительское место пьяным, я бы отправляла в колонию лет на 15, вне зависимости не только от масштабов аварии, но и вообще её факта. Даже если нет аварии, севший пьяным за руль должен оказаться на нарах.

Почему?

Человек, который садится за руль пьяным, заведомо едет калечить и убивать. Это, как я считаю, — самый настоящий умысел и преступление.

Любой водитель может накосячить, на секунду отвлечься, попасть в аварию, каким бы опытным он ни был. Никто не застрахован от этого. Ютубер Бил накосячил сильно, но, в отличие от Ефремова, он был трезв. Это — критически важная для меня деталь ДТП.

2) Теперь — о поведении после аварии.

Блогер Эдвард не отмазывается. Не уходит от ответственности. Прямо говорит, что был за рулём, и готов к любым следственным действиям.

Лично я думала, что опять будет цирк с конями. Я — не я, рожа — не моя. Ошиблась и рада этому.

Защита же Ефремова была построена на подленькой предпосылке: «А не буду говорить, я или не я! А вы докажите, что это я был за рулём». Помните?

Бил прямо заявил, что раскаивается.

Годится Ефремову в сыновья, но ответственности в нём — несравнимо больше.

3) Вспомните, как Ефремов сразу после аварии сел в свой джип и через губу заявил с мерзкой ухмылочкой: «У меня денег д…я».

Бил же искренне интересуется состоянием здоровья пострадавшей — женщины из ГосДумы — и говорит, что независимо от решения суда, от признания его виновным, он будет оказывать помощь потерпевшим. Оплатит повреждённое имущество и лечение.

Заранее. До решения суда.

https://t.me/lenamiro/8521

Свидетель аварии: “Он реально подходил к людям, спрашивал, нужна ли какая-то помощь”. Видео: Телеграм

Ефремов вёл себя, как звезда, парящая над простыми смертными и поплёвывающая нам всем на головы. Этой семье дам денег, другой — не дам.

Бил, что вообще удивительно для ютубера и пранкера, ведёт себя, как нормальный человек, которому стыдно и больно от понимания того, что он натворил, и какой он дебил.

4) А помните, какие драмы со здоровьем разыгрывал актёр Ефремов? То его на Скорой увозили, то не привозили в суд.

Бил, вместо того, чтобы строить из себя больнушечку и отъехать в больничку — на вполне законных, кстати, основаниях — остался в КПЗ на срок более суток и давал показания.

Хотя, уверена, он сам получил травмы. После лобового столкновения не может не быть травм. Однако, вместо того, чтобы строить из себя жертву, которой нужно подлечиться, сидел в камере и сотрудничал со следствием.

На вопрос о самочувствии отвечает жестом: «Так себе». Но бодрится. Держится прямо. Старается выглядеть сильным. Ведёт себя по-мужски.

Посмотрите вот этот коротенький ролик, чтобы оценить того, кто перед вами:

https://t.me/lenamiro/8522

Видео: Телеграм

Нет, я не оправдываю этого молодого ДэБила. Но, в сравнении с тем, как вёл себя Ефремов, почувствуйте, что называется, разницу.

Впрочем, я думаю, что такое поведение Била — это во многом заслуга его адвоката. Сергей Жорин даёт своему подзащитному грамотные советы, а у парня хватает ума им следовать.

Жорин, который является не только лучшим, на мой взгляд, адвокатом страны, но и просто очень порядочным человеком, точно не говорит Билу: «Отмажу. Выйдешь чистеньким». Жорин играет честно: факты-следствие-и как решит суд, и нехрен обещать людям несбыточное, выставляя, как многие другие адвокаты, клиента отвратительным клоуном.



Фото: Соцсети

Из интервью Ефремова:

Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня «подставил» на эти 8 лет. Обещал одно, а получилось другое.



Во время допроса в полиции Ефремов рассказал, что адвокат Эльман Пашаев предлагал ему подкупить свидетелей.

Прямой результат непорядочности Михаила Ефремова и непрофессиональной, на мой взгляд, работы его адвокатов выглядит так:



Фото: РБК

Восемь лет за решёткой.

Что ждёт Била, я не знаю. Факты же таковы:

1) В момент аварии парень был трезв.

2) Скорость не превышена.

3) Поведение после аварии — адекватное ситуации.

4) Женщина из ГосДумы, хоть и пострадала, но жива — дай Б-г, поправится.

5) Подозреваемый не мажется, говорит всё честно, готов нести ответственность.

Зачем я рассказала вам о своих внутренних ощущениях по этому делу? Да хотя бы лишь потому, что рада видеть неожиданное в наших реалиях адекватное поведение. И адвоката Жорина, и самого подозреваемого — хотя, кто б ожидал такого от блогера с Ютуба? Точно не я.

Впрочем, экранный образ человека почти всегда не соответствует реальной личности. То же самое, можно сказать и о всенародном любимце Ефремове — только с противоположным знаком.

Ефремова мне было не жаль от слова «совсем», а дурака Била — да, стало жалко.

А вы видите разницу между Ефремовым и Билом? Какое поведение вы считаете правильным в такой ситуации?

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