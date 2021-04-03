Резников объяснил, чего не хватает Донбассу для привлечения инвесторов

Для привлечения инвестиций Донбассу не хватает аэропорта. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил телеканалу “Дом” в интервью, которое было опубликовано 3 апреля.

“У нас осталась только одна задача инфраструктурного характера – это построить или открыть аэропорт на территории Донецкой или Луганской области. Сейчас как раз подбираем место… Я создал специальную рабочую группу, в которую входят специалисты, военные, конечно же, разведсообщество, и мы анализируем”, – сказал он.

По словам вице-премьера, основная сложность “связана с безопасностью, ведь там – линия соприкосновения”.

“Украэрорухом” определен воздушный коридор, где летать считается небезопасным. Безусловно, это сделано после трагедии МН17 и другими сбитыми летательными аппаратами, где погибали наши воины. Мы сейчас анализируем, как это устроено в других городах мира, где тоже напряженная военная ситуация. Например, как заходят на посадку самолеты в Израиле или в Багдаде. Мы изучаем этот опыт, смотрим на нашу ситуацию и ищем решение”, – объяснил Резников.

Он отметил, что новый аэропорт можно использовать для грузов небольшого объема.

“[Можно] хотя бы создать условия для малой моторной авиации, что сразу бы оживило поток – как грузовой, так и пассажирский, туристический. Например, мне очень нравится проект, который предложили реализовать на базе Святогорска”, – считает вице-премьер.

Резников рассказал, что осенью 2020 года он спрашивал у на тот момент заместителя госсекретаря США Стивена Бигана, бывшего топ-менеджера компании Ford, что его могло бы как бизнесмена привлечь в Украину, и тот назвал инфраструктуру, рынок труда и рынок сбыта.

“Мы делаем акцент на развитии инфраструктуры. Дороги в Донецкой и Луганской областях строятся так, как не строились 30 лет, за время независимости Украины. Дороги, связки, мосты. […] Рынок труда у нас есть, у нас люди – привыкшие работать, это высококвалифицированные специалисты. Я уже не говорю о 400 тыс. внутренне перемещенных лиц, проживающих только на территории Донецкой и Луганской областей. Из 1,5 млн переселенцев 400 тыс. живет там. То есть это люди, которые пересекли линию соприкосновения, бежали от войны и остались. Они хотят работать, им нужна работа. То есть по рынку труда вопросов нет”, – описал он ситуацию.

Специалисты Немецкого института экономических исследований в 2019 году оценивали потери, которые нанес экономике Украины вооруженный конфликт на Донбассе. По данным экспертов, проанализировавших ключевые экономические показатели страны с 1995-го по 2017 год, вследствие войны на Донбассе ВВП на душу населения за период с 2013-го по 2017 год понизился в Украине в среднем на 15,1%, или около $1439. Наиболее сильное воздействие военный конфликт оказал на экономику Донецкой и Луганской областей, говорится в документе.

В феврале 2021 года Резников говорил, что оккупация Россией территорий в Донецкой и Луганской областях принесла убытки Украине в размере 375 млрд грн.

—