 

Пушилин заявил о росте числа собирающихся в Донбасс добровольцев

03.04.2021, 23:08, Новости дня
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Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о росте числа желающих поехать в Донбасс добровольцев на фоне обострения ситуации в регионе в последние дни.

«Очень много обращений, и от ребят, есть даже от депутатов Государственной думы, которые говорят, что просто «сразу рассчитывай, мы будем с тобой». Это вселяет положительные эмоции и понимание того, что мы не одни – не в рамках каких-то государств, а в рамках человеческих взаимоотношений», – приводит слова Пушилина РИА «Новости».

«Некоторые уже спрашивают, куда конкретно записываться», – заметил глава ДНР в эфире канала «Соловьев Live» на YouTube.

Ранее в субботу в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. После этого в Госдуме призвали ПАСЕ и ОБСЕ обсудить исключение Украины из Совета Европы.

Накануне ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в нарушении перемирия. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.

Ранее полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.



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