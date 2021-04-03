Мнение: Прогресс по ОПЖ, соцполитика против экономики и младенческая смертность

1. Удивительно, насколько сильно выросла средняя продолжительность жизни на протяжении жизни последних нескольких поколений. В период с 1950 по 2015 год в странах Западной Европы стали люди жить на 9-20 лет дольше, в США – на 11 лет, в Китае – на целых 33 года. В России прирост составил 16 лет:

https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/mfldew/life_expectancy_in_1800_1950_and_2015/

Основная заслуга в этом скачке связана с внедрением антибиотиков. У нас оно происходило в основном в 1950-е годы. Впоследствии ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) начала стагнировать и медленно падать, виной чему послужила эпидемия алкоголизма и некоторые другие особенности коммунистического строя. В 1990-е на фоне коллапса общественной системы и вовсе произошёл серьёзный провал ОПЖ:

https://ruxpert.ru/Статистика:Продолжительность_жизни_в_России

Из-за такой провальной формы графика нас сумели обойти по продолжительности жизни китайцы, несмотря на то, что в 1950 году они жили на 12 лет меньше русских. При этом жизнь в Китае всё это время была не сахар: там было и раскулачивание, и стандартный для раннего коммунизма голод, и несколько десятилетий работы за миску риса.

В начале 2010-х Россия наконец наверстала упущенное из-за ошибок времён СССР и лихих девяностых. К 2019 году продолжительность жизни в нашей стране выросла до 73 лет, однако из-за пандемии ковида в 2020 году ОПЖ снова упала, на целых 2 года:

https://www.rbc.ru/economics/11/03/2021/604a3c099a7947c4afb996b7

Если далее всё пойдёт по стабильному и благополучному сценарию, то нам понадобится ещё около 10 лет, чтобы догнать по продолжительности жизни США, и около 20 лет, чтобы разница по ОПЖ между Россией и Западной Европой перестала быть существенной.

2. Вопреки сказкам агентов Запада об «антинародной власти», Россия становится всё более социально ориентированной страной. За прошлый год траты на социальную политику выросли на 13,4%, на здравоохранение – на целых 30,3%, на экологию – на 20%:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/skolko-rossiia-potratila-na-pensii-armiiu-i-medicinu-v-2020-6060912b14931c44e8d5339c

Рост вложений в развитие экономики составил при этом 16,8%, а все остальные статьи расходов выросли незначительно.

Некоторые граждане с возмущением требуют, чтобы в России были китайские или, на худой конец, «сталинские» темпы роста экономики. Проблема в том, что для таких темпов роста надо вначале погрузить страну в хтоническую нищету, разрушив её, например, гражданской войной. Если забить после этого на социалку и досуха выжать население налогами, можно будет быстро расти: в прошлом году завод сделал один велосипед, в этом году уже два велосипеда.

3. Младенческая смертность в России, и без того рекордно низкая, продолжает снижаться. За последние 10 лет она уменьшилась вдвое, а в последние 5 лет она ниже, чем в США:

https://genby.livejournal.com/915513.html