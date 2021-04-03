42-летняя модель Летиция Каста стала мамой в четвертый раз

Радостная новость пришла субботним вечером из Франции: 42-летняя Летиция Каста и 37-летний Луи Гаррель стали родителями! У супругов родился сын, который стал их первым общим ребенком.

Малыш появился на свет 17 марта. Ему дали имя Азель. Это имя было выбрано не просто так — оно происходит от еврейского слова, которое переводится как “благородный”,

— рассказал французскому изданию Public источник, близкий к паре. Он же добавил, что пару на днях видели с малышом в одной из клиник города, куда они пришли на прием к врачу.

Официальных подтверждений от модели и актера пока не последовало. Для нее этот ребенок стал четвертым – она уже воспитывает двоих детей от итальянского актера Стефано Аккорси – 14-летнего сына Орландо и 11-летнюю дочь Афину, а также 19-летнюю дочь Сатин от отношений с французским фотографом Стефано Седнуи. Для Луи малыш стал вторым: у него и актрисы Валерии Бруни-Тедески есть приемная дочь Селин.

О беременности Летиции все СМИ написали в начале февраля этого года: папарацци случайно удалось сфотограировать модель на внушительном сроке беременности. Пара тогда информацию так и не прокомментировала, но снимки, сделанные в Париже, говорили красноречивее любых слов. Кстати, к своему возрасту Летиция относится легко: в 41 год она снялась обнаженной гля глянцевого журнала, а также недавно вернулась на подиум после почти 10-летнего перерыва.

Напомним, об отношениях Летиции и Луи стало известно почти шесть лет назад: в мае 2015-го влюбленных впервые подловили вместе во время страстных поцелуев в Латинском квартале Парижа. Спустя год папарацци сделали еще несколько редких снимков, на которых Летиция и Луи обедают в одном из уличных кафе Рима.

Влюбленные тайно поженились в июне 2017 года, но ни она, ни он информацию о своей свадьбе тогда не подтверждали. Позднее за них это “сделало” кольцо на безымянном пальце Летиции, которое она продемонстрировала на показе Valentino в рамках Недели высокой моды в Париже. По данным HOLA!, бракосочетание Касты и Гарреля состоялось 10 июня на пляже Лумио острова Корсика, где Летиция провела свое детство и куда часто ездит отдыхать. На свадьбе присутствовали друзья и родственники пары, включая трех детей Летиции: Атену Аккорси, Сатину Седнуи и Орландо Аккорси. А вот приемной дочери Луи Гарреля – Селин – на свадьбе не было.

Летиция Каста и Луи Гаррель