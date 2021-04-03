Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала поздравление маме в честь ее 50-летия

25-летняя Анна Стрюкова, старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, опубликовала сегодня несколько сторис. В первом она поздравила маму с юбилеем – сегодня актрисе исполнилось 50 лет:

С днем рождения, моя самая любимая мамочка, ты мой самый яркий свет.

Новым снимком девушка не поделилась, а подписала то фото, которое публиковала в феврале этого года. Под селфи с актрисой Анна тогда написала большой откровенный пост о трудностях, в том числе назойливых репортерах и бестактных комментаторах, с которыми она борется последние несколько лет.

В остальных трех сторис девушка поблагодарила за все слова поддержки и поздравления, которые она получила:

Вижу все ваши поздравления, мне очень и очень приятно. Спасибо огромное каждому из вас. Давайте пошлем нашу энергетику во вселенную и все коллективно помолимся и пожелаем здоровья моей самой лучшей маме на свете.

Люблю вас очень… Спасибо за поддержку каждому из вас. Вы даете мне сил.

Напомним, по информации ряда СМИ 13 сентября прошлого года состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось, она была доставлена в реанимацию одной из московских больниц с диагнозом “глиобластома”. Якобы ее ввели в искусственную кому, жизнь актрисы поддерживалась при помощи медикаментозных препаратов. С поддержкой актрисы тогда выступили в своих аккаунтах в соцсетях Филипп Киркоров и другие медийные персоны. 16 сентября 2019-го на Первом канале вышел специальный выпуск программы “Пусть говорят”, посвященный Анастасии, в котором о ситуации высказались Алексей Ягудин, Дмитрий Шепелев и другие. А 15 ноября в Instagram актрисы появилось первое заявление ее семьи.

В 2019 году Анастасия вместе со своей семьей стала героиней одного из мартовских номеров HELLO!. В интервью она рассказала о рождении младшей дочери и другие подробности своей жизни.