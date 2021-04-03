Зеленский и Байден не успели обсудить все темы – Офис президента Украины

Состоявшийся 2 апреля первый разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена не охватил все темы, которых планировали коснуться. Об этом 3 апреля сообщил LB.ua заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

“Не все темы лидеры успели обсудить. Например, не хватило времени для обсуждения вопросов экономического взаимодействия, но эти вопросы будут обсуждены в рамках дальнейших контактов. Ведь президент Байден заверил, что этот разговор точно не последний”, – сказал он.

Жовква считает, что основной месседж Байдена в разговоре с Зеленским – “США не дадут никому безнаказанно развязать руки для новых агрессивных действий” в регионе, где находится Украина.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, разговор глав США и Украины длился около 50 минут. В Белом доме заявили, что Байден “подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму”. Также собеседники обсудили реформы в Украине и борьбу с пандемией коронавируса.

Зеленский рассказал, что обсудил с Байденом ситуацию на Донбассе и борьбу с коррупцией в Украине. Также, по словам Зеленского, он говорил с Байденом об участии США в Крымской платформе и “будущем визите президента Байдена в Украину”.

Байден вступил в должность президента США 20 января. Его администрация последовательно поддерживает Украину. Байден после инаугурации неоднократно высказывал свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, на Мюнхенской конференции и в День сопротивления оккупации Крыма.

Последовательно поддерживает Украину и госсекретарь США Энтони Блинкен. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба стал одним из первых, с кем он провел переговоры после вступления в должность.

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