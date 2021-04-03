 

Боррель приветствовал решение Байдена отменить санкции против сотрудников Международного уголовного суда

03.04.2021, 22:18, Новости дня
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Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель приветствовал решение президента США Джо Байдена, которым он отменил указ своего предшественника Дональда Трампа о санкциях против ряда сотрудников Международного уголовного суда.

Об этом говорится в заявлении Борреля, опубликованном Европейской службой внешних связей 3 апреля.

“Этот важный шаг подчеркивает приверженность США международной системе, основанной на правилах. МУС играет важную роль в отправлении правосудия по некоторым из самых ужасных преступлений в мире. Защита беспристрастности и судебной независимости МУС имеет первостепенное значение для его эффективности и надлежащего функционирования”, – заявил Боррель.

В 2016 году прокуратура МУС заявила о наличии оснований подозревать, что американские вооруженные и разведывательные силы совершали военные преступления, включая пытки, в Афганистане и в тайных тюрьмах ЦРУ в 2003–2004 годах.

10 сентября 2018 года советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил, что, если расследование этих предполагаемых преступлений будет начато, США могут разорвать отношения с Международным уголовным судом и запретить его судьям и прокурорам въезд на территорию страны.

В Международном уголовном суде ответили, что продолжат работать в соответствии со своими принципами.

В марте 2019 года США отозвали визы части сотрудников Международного уголовного суда.

11 июня 2020 года Трамп подписал указ об экономических санкциях против сотрудников Международного уголовного суда, которые участвуют в расследовании военных действий США в Афганистане.

2 апреля 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Байден отменил указ Трампа, но США “по-прежнему категорически не согласны с действиями МУС в отношении Афганистана и Палестины”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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