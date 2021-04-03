“По-хорошему с Ираном не получается”. В МИД Украины предупредили о последствиях из-за крушения самолета МАУ

Иран не хочет действовать “по-хорошему” в истории с крушением возле Тегерана самолета авиакомпании “Международные авиалинии Украины” (МАУ) в январе 2020 года.

Об этом 3 апреля в эфире телеканала “Украина 24” заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

“Сейчас мы убедились, что, к сожалению, по-хорошему с Ираном у нас не получается. Это не значит, что мы позволим себе какие-то некорректные громкие высказывания или необдуманные юридические шаги. Мы проанализировали все возможные сценарии развития событий и шаг за шагом будем их реализовывать”, – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Украина добивается справедливости, привлечения к ответственности “всех причастных к совершению ужасной катастрофы”, а также “достойной” компенсации для родственников пострадавших.

“Наше следствие продолжается, недавно мы общались с заместителем генпрокурора [Украины] Гюндузом Мамедовым и согласовывали ряд шагов, которые могут быть приняты дополнительно в зависимости от того, насколько иранская сторона будет сотрудничать с нами. Эти шаги будут иметь достаточно далеко идущие последствия для иранской стороны”, – заявил Енин.

По словам замглавы МИД Украины, речь идет не только об “уголовно-правовом треке”, но и о “треке привлечения к международной ответственности”.

“Международное право требует от нас соблюдения определенной процедуры – мы будем четко следовать ей”, – отметил Енин.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

9 февраля 2021 года канадский телеканал CBC News сообщил об аудиозаписи, на которой человек с голосом, похожим на голос министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, назвал “совсем не маловероятным” сценарий, при котором самолет могли сбить намеренно. Он также заявил, что правду о трагедии не раскроют на уровне правительства и вооруженных сил Ирана. Спикер МИД Ирана Саид Хатибзаде отрицал как подлинность записи, так и возможность умышленного уничтожения самолета – по официальной версии, его причиной стала “катастрофическая человеческая ошибка”.

20 февраля в Иране объявили о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них, по словам военного прокурора Тегерана Голам-Али Турки, есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Под стражей находится один человек.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. Енин говорил, что Украина будет требовать от Ирана продолжения расследования.

19 марта в МИД Украины рассказали, что Украина сообщила Международной организации гражданской авиации (IKAO) свою позицию о публикации иранской стороной технического отчета о расследовании катастрофы украинского самолета вблизи Тегерана.

—