Террористы обстреляли Идлибскую зону деэскалации в Сирии

Террористы группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) совершили 24 обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 24 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны – 20 обстрелов), из них в провинции Идлиб – 15 обстрелов, в провинции Латакия – четыре обстрела, в провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Хама – три обстрела», – приводит слова контр-адмирала РИА «Новости».

Как отметил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, за прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано. «Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинции Хасеке по маршруту от Камишлия до Айн-Дивар и обратно», – добавил Карпов.

Напомним, в минувшее воскресенье террористы более 30 раз обстреляли территорию Идлибской зоны деэскалации.