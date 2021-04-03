 

Террористы обстреляли Идлибскую зону деэскалации в Сирии

03.04.2021, 22:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Террористы группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) совершили 24 обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 24 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны – 20 обстрелов), из них в провинции Идлиб – 15 обстрелов, в провинции Латакия – четыре обстрела, в провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Хама – три обстрела», – приводит слова контр-адмирала РИА «Новости».

Как отметил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, за прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано. «Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинции Хасеке по маршруту от Камишлия до Айн-Дивар и обратно», – добавил Карпов.

Напомним, в минувшее воскресенье террористы более 30 раз обстреляли территорию Идлибской зоны деэскалации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Россия и Турция задумались о создании рабочей группы по Ливии

22.09 / ФСБ задержала в Крыму россиянина и украинца за экстремистские призывы

23.09 / Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

09.03 / Академик Комисаренко: Новая волна коронавируса будет более мощной, чем предыдущая

19.02 / Лавров: Вопрос о статусе «Северного потока – 2» закрыт

28.12 / Число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 81 млн

21.01 / Украина завоевала первую медаль на Кубке мира по биатлону

16.10 / В пригороде Франции мужчина обезглавил профессора истории, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда

30.01 / США и Европейский союз не намерены ослаблять санкции против России за оккупацию Крыма – посол Салливан

26.02 / “Дома скандал”. Цибульская обнародовала в сети фото в бюстгальтере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)