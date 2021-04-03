 

Володин призвал исключить Украину из Совета Европы

03.04.2021, 22:06, Разное
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После применения украинской армией беспилотника со снарядом в Донецке погиб ребенок. Но европейские СМИ об этом не пишут, нет заявлений Европарламента и Госдепа США, отметил Володин.

“Не принимаются решения по высылке дипломатов. Не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом”, – возмутился спикер ГД.

По его словам, трагедия произошла с согласия заокеанских покровителей Украины и молчаливого одобрения европейских стран. Если бы Владимир Зеленский был настоящим президентом, то отдавал бы себе отчет в происходящем и десять рад задумался, считает председатель Госдумы.

Зеленский даже не принес соболезнования родным и близким ребенка, не пообещал разобраться в случившемся, написал Володин в своем телеграм-канале.

“Плохо, когда глава государства всего лишь актер, который привык играть по чужому сценарию. И только автор сценария знает, какой будет конец”, – добавил спикер.

Володин призвал ПАСЕ и ПА ОБСЕ дать оценку и потребовать объяснений от официального Киева. Необходимо обсудить вопрос исключения Украины из Совета Европы, считает спикер.

“Только в этом случае будет меньше смертей, безвинно погибших детей и взрослых от рук людей, которые принимают такие решения”, – написал председатель ГД.

Последнее время ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась. Украинская армия обстреливает населенные пункты Донецкой и Луганской республик. ДНР и ЛНР 1 апреля объявили призыв на военную службу.



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