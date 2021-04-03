 

Путин наградил обвиненного в домогательствах депутата Слуцкого

03.04.2021, 21:28, Разное
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…орденом «за заслуги перед Отечеством».

Президент Владимир Путин наградил председателя комитета по международным делам Госдумы Леонида Слуцкого орденом «за заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом сообщается на сайте комитета.

Согласно заявлению, Слуцкий получил орден «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Кроме того, государственная награда — орден Почета — была вручена заместителю председателя Госдумы, руководителю делегации РФ в ПАСЕ Петру Толстому.

Фото: Сергей Кириенко (первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ) и Леонид Слуцкий Источник: Комитет Госдумы по международным делам

В феврале 2018 года Слуцкий оказался в центре скандала, после того, как три журналистки — Фарида Рустамова, Екатерина Котрикадзе и Дарья Жук — рассказали о домогательствах со стороны депутата.

Слуцкий отверг все обвинения и назвал их предвыборной провокацией. Журналистки, обвинившие Слуцкого в домогательствах, подали жалобу в Комиссию по этике Госдумы, но она не нашла никаких нарушений в поведении Слуцкого.

Владимир Путин заявил, что ничего не слышал об обвинениях в домогательствах со стороны депутата.

Источник: Новая газета



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