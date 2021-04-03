 

Замкомандира СОБРа «Рысь» рассказал о штурме дома мытищинского стрелка

03.04.2021, 21:20, Новости дня
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Штурм коттеджа в подмосковных Вешках, где забаррикадировался пенсионер Владимир Барданов и устроил стрельбу по стловикам, продолжался полчаса, сообщил участвовавший в спецоперации замкомандира СОБРа «Рысь» Росгвардии.

«Могу сказать, что сам штурм продолжался минут 30. Все остальное время мы ждали, пока прогорят боеприпасы, которые он хранил», – сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.

Участник штурма пояснил, что при задержании Барданова силовики не могли использовать газ, поскольку он мог распространиться по всему поселку. Он добавил, что до последнего момента предпринимались попытки сохранить жизнь Барданову.

30 марта полиция пришла с обыском к Владимиру Барданову около 11.00. Обыск собирались провести в связи с делом о незаконном обороте оружия. Однако мужчина бросил в полицию гранаты, а затем открыл стрельбу. Он забаррикадировался в доме.

При штурме, который состоялся уже ближе к вечеру, ранение получил сотрудник спецподразделения Росгвардии. Барданов применил против силовиков не менее 20 гранат. Позднее в доме начался пожар, огонь заметили примерно в 19.00. Поздно вечером тело стрелявшего нашли в сгоревшем коттедже. При обыске дома нашли целый арсенал оружия и боеприпасов, также в коттедже была оборудована подпольная мастерская по изготовлению оружия. Кроме того, сообщалось, что в ходе осмотра территории домовладения были обнаружены дикие животные (два медведя, два крокодила и енот), содержащиеся в вольерах и террариумах.



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