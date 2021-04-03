Мнение: Затык так и не преодолен

Карабахский затык

Похоже, у нашей “прогрессивной общественности” нелегкий выбор в связи с разгорающейся на глазах войной между Арменией и Азербайджаном – понял я, читая ленту в ФБ. Армения воспринимается как однозначный “клиент”, “сателлит” или даже “марионетка” России – и уже поэтому за нее в этом конфликте “топить” как бы нельзя, харам. И при этом Азербайджан как бы “восстанавливает свою территориальную целостность” при помощи танков и гаубиц – то есть занимается ровно тем же, чем и любимая Украина.

Целых две причины, чтобы безоглядно поддержать Азербайджан: он и борется с “российским диктатом” и “защищает свою целостность” от “сепаров”! НО – ведь Азербайджан это мусульмане. Это что ж – мусульман поддерживать?? К тому ж они фи, черно….е. И “все наши рынки захватили”.

Получается, что быть “за Азербайджан” тоже нельзя – мешает снобистский расизм и глубинный антимусульманский настрой значительной части нашего “прогрессивно-проевропейского слоя”. Что ж делать-то? На научном языке это у нас называется “когнитивный диссонанс”. Все стороны конфликта плохи.

Поэтому мой прогноз таков: тема армяно-азербайджанского конфликта в русскоязычных блогах вообще обсуждаться не будет. Как будто никакого конфликта и нет вовсе. Так спокойнее.

На научном языке это называется “фрустрация” (2016)