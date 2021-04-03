Мнение: О головокружительных похождениях сонного Джо Байдена

Говорят, 46-й американский президент Джо #Байден опять где-то споткнулся и где-то сказал что-то не то. Чем вызвал новую порцию нездорового юмора у россиян. Ну, любят люди вместо обсуждения реальных проблем в своей стране позубоскалить над вымышленными чужими…

Но тут, на самом деле, не до смеха.

Так вот, Джо Байден…

Но отвлечёмся немного от 78-летнего лидера ядерной сверхдержавы. Чтобы картина была понятней, совершим небольшой экскурс в историю.

Примерно сто лет назад главное кресло в Белом доме на Пенсильвания-авеню занимал некто Калвин Кулидж, 30-й президент #США. Или, если говорить точнее, Джон Калвин Кулидж-младший.

Собственно, президентом он стал почти случайно. Просто его предшественник и босс Уильям Гардинг не вовремя скончался во время турне по западным штатам. А Калвин Кулидж, будучи на тот момент вице-президентом, был настолько не готов к новой роли, что узнал о начале своего президентства лишь сутки спустя. Потому что как раз в этот судьбоносный момент отдыхал в деревенском доме родителей, где не было ни телефона, ни электричества.

К президентской присяге нового лидера свободного мира привёл его отец, Джон Калвин Кулидж-старший, бывший на тот момент мировым судьёй, при свете керосиновой лампы. Но потом умные люди в Вашингтоне решили, что это – незачёт. И Калвин Кулидж снова присягнул на верность американскому народу. В этот раз Библию перед ним держал глава Верховного суда США, экс-президент Уильям Тафт.

Словом, непорядок был устранён, и Калвин Кулидж приступил к прямым президентским обязанностям. Надо сказать, исполнял их он весьма необычным способом. По свидетельству очевидцев, хозяин Овального кабинета занимался государственными делами не более четырёх с половиной часов в день. Остальное время он дремал. А когда не спал, то просто сидел, положив по своей давней привычке ноги в открытый ящик стола, и считал автомобили, проезжавшие по Пенсильвания-авеню…

Вот так!

И ничего страшного не случилось. Наоборот, Калвин Кулидж считается весьма успешным и компетентным американским президентом. Это при нём Соединённые Штаты переживали бурный экономический рост, также известный как «процветание» и «ревущие двадцатые». При нём фондовый рынок достиг почти рекордных высот, а инвесторами в акции стали даже чистильщики сапог. Некоторые даже обогатились. Правда, после этого в США началась Великая депрессия. Но случилось это уже при следующем президенте, Герберте Гувере, когда Калвин Кулидж – добровольно! – перешёл на другую работу, став председателем беспартийной Железнодорожной комиссии и почётным президентом Фонда слепых в родном Нортгемптоне, штат Массачусетс.

Так вот, к чему это всё…

#Америка – действительно великая страна. Которая может позволить себе практически любого президента, хоть ленивого, хоть сонного. Федеративное государственное устройство и реальное разделение властей, высокий авторитет и подлинная независимость парламента, суда и прессы надёжно страхуют государственную машину от заносов и кюветов.

А вот 100% президентская #Россия с её гиперконцентрацией власти в одних руках может ли позволить себе нес(в)меняемого лидера?

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