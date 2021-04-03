 

Мнение: Меркель заступилась за своего дважды судимого официального почетного гостя Германии

03.04.2021, 21:02, Разное
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Согласитесь, мощный заголовок, правда? Я могу еще! "Заслуженный сноситель матрасов Виктор Шендерович выступил на радио "Эхо Москвы"! Или – "Обвиняемый в организации убийства и покушений на убийство Михаил Ходорковский написал в Твиттере о голодовке дважды судимого за мошенничество Алексея Навального". Красиво? Вообще, от души. Но такие заголовки вы увидите только в моем ЖЖ – ибо настоящие, честные, объективные, правдивые, и, разумеется, рукопожатные журналисты знают как правильно.

На заглавном скрине вы видите, почему я презираю тех, кто считает себя сегодня якобы либеральным журналистом. И тех, кто мне рассказывает, что в России нет свободы слова и ему дескать тут трудно дышать от беспредела властей.

Первые сами по себе [слово нехорошее], вторые, делая вид, что они претендуют на порядочных – поддерживают первых. Хотя до последнего мне будут лепить, что они этого не делают, что они за все хорошее и против всего плохого. Вот только из раза в раз оказываются почему-то по одну сторону с самым первосортным дерьмищем нашей страны.

Ибо, ну, если вы даете такие заголовки – так давайте их до конца, а?

Не президент Байден – а президент США, чьего сына обвиняют в коррупции и употреблении наркотиков. Согласитесь, так оно бодрее звучит?

Не Алексей Венедиктов – а, обвиняемый в совращении малолетних, главный редактор "Эхо Москвы"? Музыка же?

Не экономист Григорий Явлинский – а фотографировавшийся в посольстве США с президентом Байденом, чей сын обвиняется и см. п. 1.

Но, это, конечно, из области фантастики. Товарищи с красивыми лицами будут обличать того, кого надо – обличать.

Впрочем, мы тоже покажем – кто тут молодец.

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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