Личное: “Три месяца до родов”

Когда беременные женщины пишут письма, как им быть в конфликте с отцом ребенка, ответ у меня один для всех.

Девушки, нет возможности публиковать все ваши письма. Просто запомните общий ответ.

Не конфликтуйте. Не наседайте. Поддерживайте спокойные отношения.

Дождитесь рождения ребенка. Это само по себе принесет динамику в ваши отношения.

Даже если нет уже никаких отношений, может появиться динамика, а если есть отношения, тем более.

Фокусируйтесь на ребенке, не пытайтесь все немедленно разрулить, вы будете все портить.

Вот когда нужно просто подождать на берегу, занимаясь материнством.

flymanager

Добрый день! Надеюсь на разбор своей истории. Мне сейчас очень тяжело, я пытаюсь вытянуть себя из депрессии и не получается. Я беременна вне брака и мой мужчина не хочет меня видеть.

Я живу заграницей. Мы с ним познакомились на курсах которые он вёл. Он очень харизматичный и успешный. Ему было тогда 56, итальянец, он очень привлекательный, мне 35, симпатичная, стройная. Оба были в отношениях на тот момент. Он меня подвозил домой и на третий раз мы с ним долго сидели в машине и он поцеловал меня, с этого началось наше безумие. Мы с ним проводили каждый вечер и ночь вместе. Он бросил женщину с которой жил вместе 10 лет, общего ребёнка. Я ушла из своих длительных отношений. Мы с ним не расставались ни на минуту, он познакомил меня со своими друзьями, везде возил, мы ездили в другие страны. Перевёз в свой дом загородом. Возил на работу. По специфике моей работы я много общалась с людьми и в том числе молодыми парнями, он меня постоянно ревновал. Предложил работу в своём бизнесе чтобы я бросила свою. Я сомневалась так как хотела сохранить часть независимости. Но наступил карантин и я конечно согласилась. Я все ещё имела свою работу но куда в меньшем масштабе и уже ограничилась общением только с женщинами. Он все покупал, я вообще ни о чем не волновалась.

(Претензии к нему за то, что ограничил круг общения, надо убрать. Не припоминать и не выставлять за это счет. Это было его условие для продолжения отношений, автор выбрала согласиться с этим условием. Никаких компенсаций за это не получить, а любые претензии смещают локус контроля и снижают СЗ. Понятно почему, друзья?)

У меня никогда не было таких отношений чтобы быть вместе 24 часа в сутки. Но мне понравилось, я наслаждалась им! Мне ничего другого не надо было, только быть с ним. Я почти перестала общаться с подружками так как он ревновал что они меня наставляют против него, типа он абьюзер и держит рядом с собой, не разрешая общаться с другими. Но мне никто и не нужен был кроме него. Он мне всегда говорил насколько я его понимаю, как ему хорошо со мной. Все то что у него не было в отношениях 10 лет, он получил со мной. Если мы куда то ходили, нас иногда за дочку и отца принимали, он видел внимания от мужского пола и говорил что ему это очень льстит, что такая привлекательная женщина с ним. Я никогда не чувствовала разницы в возрасте, мы постоянно признавались друг другу в любви.

(Здесь она вроде и описывает свое удовольствие, но и претензии ему предъявляет, и за подружек, и за разницу в возрасте, и за то, как много ему дала. Все претензии надо убрать, если хотите иметь равновесие. Понятно почему?)

Прошлым летом у его дочки (он ездил к ней раз в неделю/две, все финансово оплачивал, фейстаймил каждый день) обнаружился диабет первого типа, то есть он не корректируется диетами, это ежедневные уколы до конца жизни. А ей всего 7 лет. Я очень расстроилась и хоть это очень эгоистично очень испугалась что он меня бросит. Все же это дочка и она нуждалась в нем. Он был очень подавлен. Он мне рассказывал что когда ей было два года, он тоже ушёл ненадолго от той женщины ради молоденькой, но из за чувства вины перед дочкой вскоре вернулся назад. Я очень боялась что это произойдёт со мной. Он винил себя, что если бы он не ушёл, может быть она не заболела бы.

Он сказал , что если бы мать была ему благодарна и мила с ним, он никогда бы не ушёл из семьи из за дочки. Для ребёнка это был большой стресс, так как они очень ругались с ее мамой. Я старалась его поддерживать. Когда ситуация немного улеглась и они разобрались с ее лекарствами, он решил меня познакомил с дочкой. Он был очень серьезно настроен. Он ее привёз загород где мы жили, и мы друг другу понравились. Мы ходили на озеро, плавали вместе. Он меня поблагодарил и сказал что не может быть более счастливым раз его дочка и его женщина подружились. Девочка и правда хорошая. Но узнала ее мать и устроила скандал, я понимаю она меня не любит. Через пару недель он опять секретно привёз ее и мы провели втроём время. Опять скандал, она пригрозила ему больше не дать видеть дочь. Хотя она живет в его доме, он купил ей машину, она не работает и полностью от него зависит, ей 50 лет. Больше он с ней не спорил.

(В такой ситуации как автор должна была себя вести? Хорошо, что подружилась с дочкой. Но она должна была выразить солидарность с его женой, проявить к ней понимание, сказать герою, что не нужно ссориться с матерью дочки. Надо помогать решать конфликты, особенно те, где причина – вы. Это даст рост вашей СЗ и вашей фигуры в вашем поле. И это просто красиво и благородно. Автор же наверняка стала раздувать из этого конфликты)

Но мы все равно были вместе, он познакомил меня со своими родственниками. Они были приветливы но мне кажется не одобряли его выбор, молодая женщина заняла место его дочки. Он мне говорил что хочет прожить со мной до конца своих дней. Если мне нужно для документов в этой стране, он готов на брак.

(В общем, герой был влюблен в автора, но все омрачала ситуация с дочкой. Автор же наша сейчас добавит хвороста в огонь)

Я была на таблетках, но если честно я небрежно к этому относилась, я не думала, что это возможно забеременеть от него в его возрасте. Но это произошло. Я ему рассказала. В первый день он меня обнимал, и был очень нежным. Но на следующий день он резко изменился и спросил когда аборт. Я была в шоке. Мы были вместе полтора года, он был очень любящим и нежным и тут такое. Тем более его дочка поздний ребёнок и он ее любит.

(Скорее всего в ответ на радость героя, автор стала закручивать гайки. Она потребовала брак и разных других прав, давая понять, что ему ребенок нужен больше, чем ей. Поэтому герой так резко поменял свое мнение и предложил ей аборт)

Он сказал что был в тюрьме с ее матерью и не готов пройти через это ещё раз. Я знаю она постоянно что то требовала от него. Например он купил ей машину, не самую дорогую, из за пандемии у него были временные сложности в бизнесе, но она отказалась ее брать, ему пришлось заказывать более дорогую модель. И так во всем. Я за время наших отношений ничего не спрашивала, либо он сам все покупал без моих просьб либо я покупала себе сама что то.

Говорил, что Он не хочет возится с кричащим младенцем. Ему уже 57 и это чревато последствиями для здоровья ребёнка. Он сказал что мы оба не хотели ребёнка поэтому использовали контрацептивы, почему я не хочу сделать аборт. Сказал что я разрушу наши отношения если оставлю ребёнка. Я честно не могу сказать что очень стремилась быть мамой, но раз я забеременела от мужчины которого любила плюс возраст не юный и есть накопления, то я оставлю конечно ребёнка.

(Все это был не один разговор, а целая серия скандальных разборок, и с каждым скандалом герою все меньше и меньше хотелось становиться отцом и связываться с автором. Если бы она закрыла свой рот сразу, конфликт не разгорался бы. Ей нужно было молча слушать его и иногда говорить, что ей очень хочется ребенка и она не собирается от него избавляться. Чем больше доводов приводит мужчина, почему надо сделать аборт, тем больше растет ваше красное поле, девушки, но только в случае, если вы молчите и фокусируетесь в этот момент не на бомбежке своей короны, а на том, что вы обязательно оставите ребенка и будете любить его сами. Нищая студентка в такой ситуации еще может думать об аборте, на свой страх и риск. Но взрослая женщина – нет. А спорить с мужчиной не нужно никому в такой ситуации)

Я была в шоке, наши отношения не были тюрьмой, он мог в любое время уйти, мы же не женаты, но он меня со всеми знакомил, сам хотел быть постоянно со мной. Вообщем с того момента начался ад. С трудом договорились дождаться результатов генетических тестов, они выявляют возможный проблемы у ребёнка. Это уже 12 неделя. Я сказала что если что то будет серьезное то сделаю как он хочет. Все прошло хорошо, сказали пол. Тоже девочка, он даже обрадовался. Я видела он ходил довольный потом вместо аборта попросил съехать. Мы очень ругались. Я была обижена, постоянно плакала, пыталась доказать что мне не нужны его деньги, я ни на что не претендую.

(Он был рад, что ребенок здоров, но автор постоянно выносила ему мозг, а с другой стороны выносила мозг бывшая из-за дочки, поэтому мужчина захотел дистанции от автора. Он мог бы все спокойно обдумать и решить в ее пользу, но автор не хотела давать ему такой возможности. Ее корону бомбило от того, что он не носит ее на руках, а выгоняет, она скандалила и приводила мужчину в ужас, ведь она беременная, но при этом орет, рыдает, принося вред ребенку, и тем самым тоже давит на мужчину, заставляя его подчиниться своей воле)

Но обзывал меня манипуляторшей, что я хочу разрушить его отношениях с его больной дочкой. Хотя я его просила привезти ее еще раз. Сказал что я хуже чем ее мать, что он очень сильно расстроит ее мать и саму дочь тем что у него будет ещё один ребёнок. Что дочка будет думать , что он ее больше не любит и живет с другим ребёнком. А то что я расстроена его вообще не волновало, он мне сказал это был мой выбор. Что я сделала все специально и он слишком стар для младенца (ему будет 58 когда она родится).

Вообщем я стала проводить неделю у него, две недели у себя. Меня очень сильно качает. Я плачу постоянно. Я очень хочу чтобы у дочки была полноценная семья, у меня не было отца, у него не было. Я так надеялась что у неё все будет как у людей. Я предлагала компромиссы давай когда ребёнок родиться я буду у себя, чтобы тебе не мешать и мы будет с ним только пару дней проводить в неделю. Но он мне сказал я не могу быть нормальным отцом существующей дочке, а я хочу его посадить в тюрьму с Новым ребёнком.

(Вот ее кривой локус. Она причиняет вред ребенку, которого носит. Она делает это, чтобы заставить будущего отца подчиниться ее воле. Вместо того, чтобы выполнять свой долг, она заставляет его выполнять долг, который ему присудила. В результате она и ребенку вредит, и отношениям, и вызывает у мужчины все больше желания закрыться от нее)

Сейчас проводит все свободное время с дочкой, последний раз когда я была у него загородом, он был холоден. Говорил что любит меня но не хочет ребёнка, мы ссоримся постоянно по телефону и смс. Я не думаю что он привезёт меня туда ещё раз. Он не интересуется ни моем здоровьем ни что происходит с моей девочкой. Я уже на седьмом месяце. Честно говоря все ссоры на моей совести, я скучаю, злюсь, реву, не понимаю как он так поступил со мной.

(Вместо того, чтобы стать хорошей матерью, она ревет, злится и не понимает, почему же мужчина не хочет быть хорошим отцом?)

Вместо заботы о ребёнке, что во мне, я думаю о нем и реву. Я понимаю что пока она не родится вряд ли что то изменится… точнее все становится только хуже. Я ему сказала что мне не нужно денег, помощи, ничего, но он считает это мои манипуляции и орет на меня. Сказал что даст ребёнку свою фамилию и будет иногда навещать, будет давать денег. Не хочет меня видеть, считает меня хуже всех на свете. Говорил что я чудовище и сделала очень подлую вещь по отношению к нему.

(Ее гордый отказ от денег и помощи – это именно щипцы, причем очень подлые. Она хочет показать ему, что он подонок, хочет заставить его переживать. В такой ситуации нужно брать помощь, благодарить и не выносить мозг. Ничего не тянуть, но и не мешать человеку выполнять свой долг. Это делается не для вас, вы не можете распоряжаться этим. Осознайте свое желание накормить корону кровопийцу)

Я не знаю что мне делать… три месяца до родов мне кажется я сойду с ума и испорчу все ещё больше. Я до сих пор не могу поверить, что он так любит свою дочку и у него такое отторжение ко мне и моей девочке.

(Девочки пока нет, есть живот злой истеричной тетки, которая манипулирует этим животом и обвиняет. Вот когда будет девочка и отец с ней познакомится, тогда и любовь появится. Но она не затмит любовь к той дочке, которая уже и есть и которая нуждается в отце. И сравняется с той любовью не сразу, но если отношения с матерью будут нормальные, постепенно эта любовь к новой маленькой дочке вырастет)

Я то как фурия ору то как коврик давлю на жалость, самой стыдно. Я никогда такой не было, мы с ним и не ссорились до беременности. Я знаю это мои гормоны и вся эта ситуация…я попрежнему работаю на него, но он скорее всего уволит меня… потому что у меня не получается сохранять профессионализм с ним.

(Гормоны! Как же вы достали, девушки, двигать свой локус контроля куда угодно, к мужикам, родителям, гормонам, но только не себе)

Пару дней все по бизнесу потому я перехожу на личное и опять ссоры. Уже дни считаю до родов, скорей бы увидеть дочку. А что с ее отцом не знаю, мечтаю о полноценной семье. Я понимаю мне лучше всего сейчас заткнуться и не злить его, но я просто не могу контролировать себя.

(Не надо мечтать о полноценной семье, потому что это не в ваших границах. Надо стремиться быть хорошей матерью. Вот если будет полноценная семья, ее надо будет стараться сохранять, а пока ее нет, вы не должны держать на этом фокус)

Во мне столько обиды из за моих же унижений и его реакции, что я даже не знаю как себя вести сейчас и потом когда она родиться. Мне кажется я по своей дурости буду против того чтобы он ее видел, не знаю если он вообще захочет ее видеть. Есть ли какое то правильное поведение в такой ситуации чтобы был шанс на нормальную семью с ним?

(Да. Успокоиться, убрать претензии. Поместить фокус на дочку, свои роды, заботу о младенце. С мужчины фокус снять. Если будет предлагать помощь, принимать и благодарить, ни на что не жаловаться, выражать удовольствие, что вы станете матерью. Предыдущие конфликты не обсуждать, ссылаться на “гормоны” и извиняться за истерики, если сам будет поднимать разговор об этом. Если сам мужчина захочет видеть дочь и принимать участие, выражать удовольствие, но так, будто он ваш брат или дядя и вы рады вниманию или помощи, но не ждете и не требуете ее. Это позволит вернуть в ваши отношения воздух, а с ним симпатию и спонтанное желание общаться)

Спасибо, что прочитали