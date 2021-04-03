“Результат трансформаций”. Шмыгаль рассказал о перевыполнении доходной части госбюджета Украины

В первом квартале 2021 года доходная часть госбюджета Украины перевыполнена. Об этом 3 апреля проинформировал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Государственный бюджет в первом квартале 2021 года перевыполнен по доходам на 13,5 млрд грн (это 106% выполнения). Для сравнения: в первом квартале 2020 года невыполнение бюджета составляло 27,5 млрд грн (88% от плана). Это результат тех трансформаций, которые мы системно запускали весь прошлый год”, – написал он.

По словам главы правительства, “положительные изменения ощущаются и на таможне”.

“За первый квартал этого года таможенная служба собрала на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это демонстрирует стратегическую и целенаправленную борьбу с контрабандой на таможне и со скрутками-схемами в налоговой. Это системная работа, и она точно продолжится”, – заявил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/300664334834110

Государственная налоговая служба Украины в ответ на запрос издания “ГОРДОН” сообщала о перевыполнении плана поступлений в госбюджет в первом квартале 2021 года на 7,6 млрд грн. Это почти в два раза меньше, чем показатель, озвученный Шмыгалем.

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