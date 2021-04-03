Данилюк о последнем решении СНБО: Введены ли санкции против спонсора “Слуги народа” и контрабандиста Павлюка?

Бывший секретарь Совета национальной безопасности Александр Данилюк сомневается, что введение санкций против контрабандистов соответствует закону Украины “О санкциях”.

Об этом он заявил в Facebook 2 апреля, комментируя итоги очередного заседания совета.

“Чудо-чудное! СНБО ввел санкции против топ-10 контрабандистов. Может, я чего-то уже не понимаю, но разве это подпадает под закон о санкциях? Если эта топ-десятка состоит только из иностранцев, то теоретически “натянуть” возможно. Потому что если они украинцы, то возможность применения таких санкций почти отсутствует – разве что опять за финансирование терроризма”, – написал Данилюк.

Он отметил, что контрабанда – экономическое преступление против государства и расследованием таких преступлений должны заниматься Служба безопасности и Нацполиция.

“Это их работа. Правда, СБУ параллельно занимается и “крышеванием” контрабанды”, – добавил экс-секретарь СНБО.

“Поэтому вопросы: 1. Введены ли санкции против Ильи Павлюка – спонсора “Слуги народа” и по совместительству крупного контрабандиста? 2. Введены ли санкции против руководителей СБУ – они точно возглавляют топ-10 контрабандистов”, – добавил Данилюк.

https://www.facebook.com/alex.danylyuk/posts/10225414964099548

Черновицкого бизнесмена Павлюка “Наші гроші” и “Цензор.НЕТ” в 2011 году называли “королем контрабанды”.

“Украинская правда” пишет, что он друг президента Украины Владимира Зеленского и “один из строителей успеха” правящей партии “Слуга народа” на парламентских выборах в 2019 году, а Зеленский не отрицал знакомства с Павлюком, но говорил, что не дружит с ним. Бизнесмен, по данным “Украинской правды”, контролирует группу депутатов от “Слуги народа” в парламенте.

2 апреля на заседании СНБО приняли решение ввести санкции против 10 людей, которых совет считает причастными к контрабанде. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал имена людей, в отношении которых решили применить ограничения. Павлюка среди них нет.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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