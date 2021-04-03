Гармаш не исключил, что РФ и США используют Украину для выяснения отношений

Соединенные Штаты и Россия могут использовать Украину и ситуацию вокруг конфликта на Донбассе для выяснения отношений между собой.

Такое мнение в интервью телеканалу “Настоящее время” выразил 2 апреля представитель Донецкой области в украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе журналист Сергей Гармаш.

“Я просто обращаю внимание: реакция России на действия США, реакция США на действия России опять же на границе с Украиной. А в Украине как раз ситуация гораздо более спокойная. […] Президент [Украины Владимир Зеленский] выступал после него и вскользь коснулся темы Донбасса, заявив, что наша армия готова отражать любое нападение. Более того, американские вооруженные силы в Европе приведены в боевую готовность в Украине. Я не слышал о приведении в боевую готовность наших Вооруженных сил. То есть такое впечатление, что нас просто используют для какой-то геополитической игры”, – сказал он.

На уточняющий вопрос, кто именно использует, представитель в украинской делегации в ТКГ ответил: “Россия и Соединенные Штаты, которые между собой, скажем, выясняют отношения”.

“Вот эта напряженность же не сегодня возникла, да? “[Президент РФ Владимир] Путин – убийца”, со слов [президента США Джо] Байдена, Путин вынужден реагировать на опять же позицию Соединенных Штатов, он вынужден реагировать на позицию Германии и Франции, которые заявили в очередной раз, что Россия является не посредником, а стороной переговоров. Послы G7 заявили о том, что Россия является стороной конфликта. Мы помним, что 47 стран – членов ООН подписали документ, в котором также призвали Россию признать свою ответственность за этот конфликт, называют ее стороной конфликта”, – отметил Гармаш.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

О необходимости привлечь к переговорам в нормандском формате Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Пятый президент Петр Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.

В октябре 2016 года Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того как Зеленский в 2020 году подтвердил желание вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу “речь не идет”.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, США могут сыграть одну из ключевых ролей в вопросе возвращения украинских территорий.

В начале 2021 года, несмотря на договоренности о перемирии, на Донбассе обострилась ситуация. Очередное обострение произошло 26 марта: в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ. Еще двое военнослужащих получили ранения.

30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере: в Брянской, Воронежской областях, а также в оккупированном Крыму. Хомчак подчеркнул, что украинские военные готовы дать адекватный ответ “как в случае эскалации в зоне ООС, так и в случае осложнения военно-политической, военно-стратегической обстановки вокруг Украины”.

Песков заявлял, что перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, это никак не угрожает им. 2 апреля Песков обвинил украинских военных в “провокациях на Донбассе” и назвал ситуацию на линии разграничения “весьма пугающей”. Комментируя это, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что в последние несколько недель Россия ведет системную дезинформационную кампанию о якобы подготовке Киевом к эскалации на Донбассе. Он заверил, что Украина стремится к мирному урегулированию.

2 апреля свою поддержку Украине в телефонном разговоре с Зеленским подтвердил Байден.

Зеленский заявлял, что украинская армия “способна дать отпор кому угодно” и это усиливает переговорные позиции Украины в дипломатическом урегулировании, к которому она стремится.

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