Покровская ИК-2 будет носить имя Андрея Сахарова

Исправительная колония № 2 в Покрове получит имя нобелевского лауреата, диссидента и правозащитника Андрея Сахарова.

Соответствующий указ был подписан президентом России и опубликован на портале правовой информации.

Решение о присвоении колонии имени советского ученого было принято в Кремле после выхода сюжета журналистки Марии Бутиной. В своем репортаже правозащитница рассказала о жизни политика Алексея Навального и других заключенных во втором отряде исправительного учреждения. По её мнению, условия содержания в ИК-2 многократно превосходят качество жизни большинства россиян, которые хотели бы оказаться на месте осужденных.

Руководство колонии в свою очередь поблагодарило Бутину за популяризацию тюремной жизни и отображение реальной действительности.

– Андрей Дмитриевич был не только известным на весь мир ученым, но еще и злостным правонарушителем, возмутителем общественного спокойствия. При этом в ссылке у него были максимально комфортные условия существования, которые мы смогли в полной мере воссоздать здесь. Нам безусловно приятно, что теперь наше учреждение будет носить имя Сахарова. Жаль, что его самого в свое время отправили в Горький, а не к нам сюда. Ведь у нас тут и правда пионерский лагерь. Не стыдно Брейвику показать, — заявил начальник ИК-2 Александр Муханов.

После переименования ИК-2 получит новое название. Теперь официально колония будет называться как 2-ая исправительная Покровская образцово-показательная облегченного режима колония имени А. Д. Сахарова.

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