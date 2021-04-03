 

В Госдуму внесли законопроект о выборочном лишении граждан избирательных прав

03.04.2021, 20:28, Разное
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В Государственную думу внесён законопроект, предусматривающий введение ограничений для отдельных граждан на участие в избирательном процессе в качестве избирателя.

В пояснительной записке такие граждане фигурируют как «неблагонадёжные». В их число, по мнению парламентариев, должны войти лица, осуждённые за государственную измену, мошенничество в особо крупном размере, неуважение к государственным символам и представителям власти, должники финансовых учреждений, участники несанкционированных акций протеста и лица, уличённые в публичной поддержке иностранных агентов, а также иные лица. Все решения относительно выборочного решения права голосовать выносятся в судебном порядке.

Гражданина могут лишить избирательного права на один или несколько избирательных циклов, либо пожизненно. Избирательным циклом в законе назван период, в течение которого проходят одни президентские и одни парламентские выборы.

Для удобства контроля за такими гражданам и пресечения возможных попыток несанкционированно проголосовать на избирательном участке соответствующая отметка о запрете будет вноситься в их паспорт. Также «неблагонадёжным» гражданам запретят и другие формы участия в процессе: выдвижение кандидатом, работа в территориальных избиркомах, наблюдение за ходом голосования и ведение агитации за политические силы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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