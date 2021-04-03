Министр труда раскритиковал россиян, жалующихся на сложности при трудоустройстве

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков во время своего отчёта в Госдуме раскритиковал россиян, жалующихся на сложности при поиске работы.

С вопросом о мерах помощи таким гражданам к министру обратился депутат от КПРФ Юрий Афонин.

– Если честно, это их проблемы. В стране работы полно, самой разной. Государство не обязано им в этом помогать. Мы вот с вами смогли трудоустроиться, имеем приличную работу с хорошей зарплатой, безо всяких мер помощи от государства. А они сидят, ничего не делают, а только ноют, что их никуда не берут. Если бы хотели работать, работали бы, – заявил министр.

Министр труда подчеркнул, что государство готово помогать отдельным категориям граждан, таким как инвалиды, а здоровые люди вполне могут обойтись без государственной помощи.

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