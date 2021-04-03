В Москве два человека погибли в ДТП с такси и машиной каршеринга

На юге Москвы произошло смертельное ДТП с автомобилями такси и каршеринга. Погибли два человека, сообщила пресс-служба дептранса столицы.

«На улице Орджоникидзе, 10 столкнулось такси с каршерингом. По уточненной информации, в результате ДТП погиб водитель такси и водитель каршеринга», – говорится в Telegram ведомства.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Детали уточняются.

По предварительным данным ГИБДД, водитель каршеринга выехал на полосу встречного движения.

«В результате аварии и водитель каршеринга и водитель такси погибли от полученных травм. По имеющимся у столичной ГИБДД данным, водитель, управлявший каршерингом в январе месяце лишен права управления за отказ от прохождения медицинского освидетельствования», – информирует ГИБДД в Twitter.

В субботу глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что число погибших в ДТП с такси за год выросло на 20%, и здесь ведомству нужно обратить внимание как на организацию работы такси, так и на уровень профессионализма таксистов.