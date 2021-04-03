 

На Украине сказали, что не успели обсудить Байден и Зеленский

03.04.2021, 20:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Джо Байден во время первого телефонного разговора, который состоялся в минувшую пятницу, успели обсудить не все темы, сообщил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Не все темы лидеры успели обсудить. Например, не хватило времени для обсуждения вопросов экономического взаимодействия, но эти вопросы будут обсуждены в рамках дальнейших контактов. Ведь президент Байден заверил, что этот разговор точно не последний», – сообщил Жовква, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Левый берег».

Накануне американский и украинский лидеры Джозеф Байден и Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону и обсудили якобы имеющее место наращивании Россией военного присутствия у границ с Украиной.

При этом ранее Байден пригласил на переговоры по климату лидеров 40 стран, однако не позвал украинского президента.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / ФАС выявила признаки сговора металлотрейдеров

24.09 / Днепр вышел в лидеры по новым случаям COVID-19 после празднования дня города – Степанов

02.11 / ЦИК Молдавии объявил победителя первого тура выборов

18.03 / В мире: Российские истребители смогут вести бой с территории Белоруссии

28.08 / Трамп призвал Америку к величию и победе над социализмом

06.11 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

03.08 / Роспотребнадзор предупредил о распространении тропических клопов

14.10 / НАСА призвало Россию признать предлагаемые США принципы освоения космоса

02.11 / Умер актер Александр Немченко из фильма «В бой идут одни старики»

04.02 / Genocidal Humanoidz. Вышел клип System Of A Down о войне. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)