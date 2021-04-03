На Украине сказали, что не успели обсудить Байден и Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Джо Байден во время первого телефонного разговора, который состоялся в минувшую пятницу, успели обсудить не все темы, сообщил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Не все темы лидеры успели обсудить. Например, не хватило времени для обсуждения вопросов экономического взаимодействия, но эти вопросы будут обсуждены в рамках дальнейших контактов. Ведь президент Байден заверил, что этот разговор точно не последний», – сообщил Жовква, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Левый берег».

Накануне американский и украинский лидеры Джозеф Байден и Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону и обсудили якобы имеющее место наращивании Россией военного присутствия у границ с Украиной.

При этом ранее Байден пригласил на переговоры по климату лидеров 40 стран, однако не позвал украинского президента.