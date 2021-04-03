 

Хакеры украли данные более 500 млн пользователей Facebook

03.04.2021, 20:26, Новости дня
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В Сеть утекли личные данные более 533 млн пользователей из 106 стран соцсети Facebook. Они были выложены на хакерском форуме, сообщил портал Business Insider.

По данным портала, в открытом доступе оказалась информация пользователей из 106 стран, в том числе учетные записи 32 млн жителей США, 11 млн пользователей в Великобритании и 6 млн жителей Индии. На форум были выложены полные имена пользователей, их местонахождение, даты рождения, биографии, мобильные номера и в некоторых случаях адреса электронной почты, передает ТАСС.

«База данных такого размера, содержащая такую личную информацию, как телефонные номера большого числа пользователей Facebook, определенно приведет к тому, что злоумышленники воспользуются этими данными, чтобы устраивать хакерские атаки», – приводит издание слова одного из основателей компании Hudson Rock, занимающейся выявлением киберпреступлений.

В марте сообщалось, что на аккаунт российского военного ведомства в Facebook обрушились десятки комментариев, созданные ботами на бирманском языке или на русском языке с использованием онлайн-переводчиков.



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