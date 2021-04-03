 

Головная боль: Журналист Кирилл Вышинский об отношении заключенных к Алексею Навальному

03.04.2021, 20:20, Разное
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Российский журналист Кирилл Вышинский пояснил о жизни в колонии блогера Алексея Навального. Как оказалось, у других заключенных своеобразное отношение к знаменитому сидельцу.
Блогер Алексей Навальный, согласно приговору суда Российской Федерации, осужден в феврале текущего года к 3,5-летнему сроку лишению свободы. Свое заключение он отбывает в исправительной колонии ИК-2. Журналист Кирилл Вышинский посетил пенитенциарное заведение, чтобы узнать, как живется в нем бывшему кандидату в президенты страны. За решетку Алексей Навальный попал после удовлетворения Симоновским судом ходатайства Федеральной службы исполнения наказаний о замене условного срока на реальный. Местом заключения основателя «Фонда борьбы с коррупцией»( организация признана в РФ иноагентом) стала ИК-2, расположенная во Владимирской области.

Как оказалось, блогер стал настоящей головной болью как для администрации колонии, так и для остальных осужденных. Из-за многочисленных заявлений и выпадов Навального в адрес к руководству ИК-2, симпатии, и уж тем более, сочувствия к нему не испытывает здесь никто. Такое отношение стало результатом бесконечных протестов и нарушения дисциплины, ведь сиделец фактически противопоставил себя всему коллективу исправительного учреждения.

Как заверяет Вышинский, в отряде, в который определен блогер, к нему отношение не лучше, люди, находящиеся рядом с Навальным, испытывают дискомфорт. Появление такого осужденного повысило градус напряженности как в самом отряде, так и для всей колонии. Например, Навальный всячески отказывается убирать территорию, хотя обязан это делать, тем более, что данный вид деятельности заключенным положено проводить не так часто, всего два часа в неделю. Однако, в отличие от остальных осужденных, экс-кандидат в президенты отказывается проводить работы по наведения порядка в своей же камере.

Источник: slovodel.com



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