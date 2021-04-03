“Солнечной субботы!”: Вера Брежнева в ультракоротком мини впечатлила поклонников

Популярная певица Вера Брежнева разместила на своей странице в Instagram фотоколлаж, на котором, одетая в ультракороткое мини, продемонстрировала свой пляжный моцион. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.

Завершив очередной гастрольный тур, Вера Брежнева отправилась отдыхать в жаркий Дубаи, и, обустроившись, не преминула возможностью похвастаться красивыми видами экзотического курорта перед своими подписчиками. На фоне пальм и другой вечнозеленой растительности красотка устроила импровизированную фотосессию из восьми кадров, которые затем выложила в инсте на суд посетителей своего микроблога. На изображениях исполнительница позирует в очень коротком, чуть ниже ягодиц, легком шифоновом платье и солнцезащитных очках. Тапки-шлепанцы и пляжная сумка наглядно свидетельствуют о том, что коллаж снят во время моциона, предваряющего либо завершающего процесс принятия звездой солнечных ванн и купания в море. “Я и солнце = идеальный союз! Солнечной субботы!” – таким оптимистичным слоганом сопроводила снимки хозяйка аккаунта.

Часть многочисленных фолловеров без промедления постарались окутать комплиментами певицу, пожелав ей в ответ приятного времяпрепровождения. Однако большинство поклонников, по всей видимости, от впечатляющей стройной фигуры звезды сцены попросту потеряли дар речи, поэтому в комментариях смогли лишь отметить публикацию огромным количеством характерных эмодзи в форме сердечек, “поцелуйчиков” и т.п. Стоит отметить, что всего за треть суток пост красавицы набрал более 135 тысяч “лайков”.