Политолог Яхно о разговоре Байдена и Зеленского: Украине нужно обратить внимание на внутренние проблемы

Телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского вызвал широкий общественный резонанс. Политологи активно разбирают тезисы, которые прозвучали по время диалога.

Наибольший интерес обозревателей спровоцировали слова главы Белого дома о том, что США намерены поддержать Украину в случае военной агрессии России.

Политолог Олеся Яхно выразила мнение, что Киев делает акцент не на тех вещах, которые помогут стране выйти из кризиса. По словам эксперта, разговор Байдена и Зеленского является хорошим шагом, но Украине следует уделять больше времени на решение внутренних проблем.

Статус “жертвы военной агрессии” не может работать на Украину бесконечно, отметила Яхно. При этом геополитический вектор направлен не пользу России, добавила политический обозреватель.

На горизонте появилась перспектива новых санкций от Запада. Украина с большой вероятностью может этим воспользоваться в своих интересах, подчеркнула Яхно.

Примечательно, что раньше Байден не стремился разговаривать с Зеленским. Отмечается, что на повестке был ряд важных вопросов, на которые у Киева не было внятного ответа.