Мнение: Из комментов

…Факт тот, что никаких ЛЕГАЛЬНЫХ способов убежать от Украины у Крыма не было. Он пытался за время незалэжности 4 раза – все 4 раза Украина подавляла эти попытки вооруженной силой. А коль так – можно ли осуждать крымчан за то, что они свой побег осуществили при помощи со стороны? Это как узнику ставить в вину, что он, негодяй, воспользовался веревкой, которую ему передали с воли. Как смог, так и убежал 🙂

В уголовном праве какой-то страны – то ли Бельгии, то ли Дании – есть очень симпатичная норма: там не предусмотрено никакого дополнительного наказания заключенному за предпринятый побег. И объяснение – что стремление сбежать для узника абсолютно естественно, и потому его за такое нельзя осуждать. То есть если поймают – просто отправляют отбывать “недоотбытое”.

Возможно, конечно, что это всего лишь красивая легенда в нашем мире победившего жлобья.