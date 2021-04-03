Люди с горящим сердцем

Благовещенские кардиологи отказались уходить из операционной в объятой пламенем больнице — и спасли жизнь пациента. Собкор «Новой» поговорила с одним из них.

Врач-перфузиолог Георгий Кондратов из Благовещенска, завершивший с коллегами аортокоронарное шунтирование на открытом сердце в охваченном огнем кардиологическом центре, находится на сутках.Что произошло

Пожар «повышенного ранга сложности» в кардиохирургическом центре Амурской медицинской академии в Благовещенске начался 1 апреля, около полудня, и, по информации регионального МЧС, в 13.25 был локализован, а полностью ликвидировали его лишь в 18.15. Загорелась кровля — скорее всего, произошло короткое замыкание. Огонь охватил 1600 кв. м исторического здания на улице Горького, 97. Сразу эвакуировали 120 человек, это персонал центра и 67 пациентов. Одну операцию, которую в тот момент проводили, остановили сразу же, человека перевезли в другую больницу. А вот на открытом сердце это невозможно: или продолжать, хотя и под огнем, или человек умрет. И вот — пять врачей, две медсестры и санитарка отказались уходить. Работать пришлось в обесточенном здании, на резервном электропитании.

Пока 35 пожарных боролись с дымом и пламенем, а на улице ждали врачи и пациенты, в операционной продолжалось аортокоронарное шунтирование. Вот имена медиков и их фотографии:

ФИЛИППОВ Александр Сергеевич — сердечно-сосудистый хирург.

ФИЛАТОВ Валентин Викторович — сердечно-сосудистый хирург, и.о. заведующего кардиохирургическим отделением.

НИКИТИН Виктор Николаевич — завотделением анестезиологии-реанимации, анестезиолог-реаниматолог.

КОНДРАТОВ Георгий Филиппович — перфузиолог.

ФУКС Станислав Владимирович — анестезиолог.

ХОРСАК Анжелика Михайловна — операционная медсестра.

АНДРЕЕВСКАЯ Елена Васильевна — медсестра-анестезист.

ХАНГАНУ Ирина Александровна — санитарка.

«В операционной стоял запах гари»

«Новая» поговорила с Георгием Кондратовым (26 лет стажа, анестезиолог-реаниматолог, перфузиолог). Его работа — обеспечить искусственное кровообращение, когда сердце больного остановили для хирургического вмешательства.

В Благовещенске было около 20.00, но наш звонок застал доктора Кондратова на работе: пожар пожаром, а дежурство никто не отменял. О пациенте говорит мало (врачебная тайна). Даже возраст не указывает — ограничивается словом «бальзаковский». Пациента перевезли в областную больницу, врач рядом.

„

— Сменил робу копченую на чистую (одежда пропахла дымом) и продолжаю работать.

У меня сегодня до утра смена, — рассказал Георгий Кондратов. — Вот в другое помещение вышел, чтобы с вами поговорить, сейчас вернусь на место. Вообще-то те, кто знает, что я на работе, мне не звонят, а пишут…

— Как больной себя чувствует? Уже знает, что произошло?

— Пациент проснулся. У него все нормально. Конечно, мы ничего не говорили — ему сейчас не нужна такая информация. Человек находится на ИВЛ. Объем хирургического лечения выполнен, врачи сделали все, что должны были, операция прошла успешно.

Операция длилась два часа. Стандартное время. Если бы не ЧП, можно было бы сказать, что все прошло в штатном режиме. Но, говорит наш собеседник, на время никто внимания не обращал.

Операция во время пожара в кардиоцентре. Фото: instagram

— Главное же, чтобы операция хорошо прошла. Кто принял решение, что надо продолжать? Даже не знаю… Это было очевидно: иначе человек умрет. Мы уже начали оперировать, остановили сердце, я подключил искусственное кровообращение. В таких случаях пути назад уже нет. В операционной стоял запах гари, к концу голова у меня заболела. При пожаре я, признаться, оперирую впервые.

— Вы боялись?

— Да.

— За себя, за коллег или за пациента?

— За себя не боялся, не было такой мысли. За пациента тоже, мы всё правильно делали. Коллеги рядом — что за них бояться?

— А за кого тогда?

— За семью свою.

Когда после завершения операции медики вместе с пациентом покидали кардиоцентр, здание еще горело…

Кардиоцентр Амурской государственной медицинской академии отмечают за врачебную доблесть не впервые. В 2019 году сотрудники клиники спасли «тяжелого» 65-летнего пациента, страдающего от ишемической болезни сердца и нарушения сердечного ритма. Четыре часа оперировали на работающем сердце — фактически пришлось провести две операции в одной. Тогда в составе бригады тоже были сердечно–сосудистые хирурги Александр Филиппов и Валентин Филатов, перфузиолог Георгий Кондратов. Вместе с ними премию «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека», как сообщали в Минздраве России, тогда получили анестезиолог Виктор Никитин, медсестры-анестезистки Елена Андриевская и Ольга Стрельцова, операционная сестра Светлана Смелянская.

ПОД ТЕКСТ

Губернатор Амурской области Василий Орлов:

— Областная клиническая больница готова предоставить рабочие места, операционные для специалистов, пока будут проводиться ремонтные работы.

Все пациенты были госпитализированы в кардиологическое отделение областной больницы. Палаты были заранее подготовлены. Все размещены. Пациенты, которые должны были получать лечение в кардиохирургическом центре, также будут направлены в областную больницу. Плановая помощь им будет оказана там же.

Само здание (Центра) является объектом культурного наследия, и мы приложим все силы для его восстановления. Уже дано поручение о выделении средств из резервного фонда (регионального) правительства на проведение экстренных работ по консервации здания, а также по подготовке проектной документации с последующей комплексной реконструкцией данного объекта.

Также я дал поручение управлению МЧС проверить все аналогичные объекты здравоохранения, взять на контроль состояние проводки. Нельзя допустить повторения ситуации.

Пожарные, принимавшие участие в тушении пожара, и медики, что остались на посту и продолжили операцию, получат соответствующие награды.

Валерия Федоренко

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