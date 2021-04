Мнение: Война США за “мир” в Сирии

Еще один недавно вышедший материал посвященный 10-й годовщине начала сирийской войны. Вчера уже выкладывал взгляд с американской стороны https://colonelcassad.livejournal.com/6675360.html, где американскую стратегию пытался отстаивать бывший посол США в Сирии Роберт Форд (и делел это крайне смешно). Сегодня же, некоторые выдержки из 100-страничного доклада "Война США за "мир" в Сирии", который недавно был презентован http://pressmia.ru/pressclub/20210322/953139077.html профессурой МГУ.

Война США за "мир" в Сирии

Заявления официальных лиц руководства США о приверженности борьбе с терроризмом, «крестовый поход» против которого был объявлен ещё в 2001 году, вызывали серьёзные сомнения с самого начала. Американская

«борьба с международным терроризмом» в Сирии также не отвечает заявляемым целям. Можно ли считать поддержку боевиков из так называемой сирийской «оппозиции» борьбой с терроризмом? Крайне сомнительно.

С 2012–2013 годов Вашингтон ведёт подготовку боевиков, воевавших против сирийского правительства, в рамках, например, программы Центрального разведывательного управления «Timber Sycamore», для чего тратились

финансовые средства в размере 1 млрд долл.* ЦРУ провело подготовку и оснащение порядка 10 тыс. боевиков, впоследствии отправленных в зону сирийского конфликта. Иными словами, на подготовку одного боевика

выделялось приблизительно 100 тыс. долл. в год. Позже, с середины 2014 года, подготовка проводилась по программе «Обучение и оснащение» («Train and Equip Program») сирийских т. н. оппозиционных групп также

для борьбы с правительственными силами. С подачи американского министерства обороны предполагалось обучать и вооружать приблизительно 5 тыс. боевиков каждый год в течение трёх лет с общей суммой финансирования

500 млн долл. Впрочем, на поле боя эти боевики показали себя с не лучшей стороны: в июле 2015 года из 54 боевиков из т. н. «30-й дивизии» (Division 30 или New Syrian Forces), участвовавших в боях с «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена

в России), в плен попали свыше 10 человек и ещё около 5 были убиты.

16 сентября 2015 года на слушаниях сенатского Комитета по вооружённым силам замминистра обороны США по политике (Under Secretary of Defense for Policy) Кристин Вормут (Christine Wormuth) сказала, что на тот момент «проходили подготовку 100–120 бойцов»*.

При этом на вопрос о количестве успешно подготовленных бойцов присутствовавший на слушаниях глава Центрального командования США (US Central Command, CENTCOM) генерал Ллойд Остин (Lloyd Austin) сообщил, что «мы можем говорить о четырёх

или пяти» («we’re talking four or five»). Впоследствии боевики из «30‑й дивизии » в сентябре 2015 года в количестве 75 человек — полным составом — перешли на сторону боевиков «Джебхат ан-Нусры».

По существу, программа «Обучения и оснащения» т. н. «умеренной оппозиции» оказалась прикрытием вооружения и спонсирования террористических организаций, в т. ч. признанных таковыми самими США, рядом

других стран и ООН. Особо цинично выглядит данная программа на фоне того, что боевики переходили в «Джебхат ан-Нусру» — автономный филиал «Аль-Каиды», являвшейся организатором и исполнителем террористических

актов 11 сентября 2001 года и против которой США ведут войну с тех пор. Таким образом, мало того, что Белый дом санкционировал подготовку и снабжение террористов, но и вдобавок ко всему самым циничным образом

осквернил память тех, кто погиб и пострадал в ходе событий 11 сентября 2001 года.

* * *

Другим примером предоставления помощи террористам со стороны США является сброс американскими самолётами ящиков и мешков для боевиков Исламского государства**. Так, депутат парламента Ирака Алия

Насиф в 2015 году отправила соответствующую петицию в ООН с призывом разобраться в такой практике. В петиции подчёркивалось, что подобные действия совершались американцами неоднократно и умышленно,

с нарушением международных норм. При этом ещё в октябре 2014 года в американских СМИ появилась информация о том, что помощь со стороны Вашингтона поставлялась именно в те районы, которые находятся под

контролем «Исламского государства» в провинциях Дейр эз-Зор и Ракка*.

Также известно, что в 2017 году Пентагон направил в Хорватию специальную группу «Smoking Gun» («Task Force Smoking Gun»), которая доставила сотни тонн оружия из Европы в Сирию через Катар рейсами американской

авиатранспортной компании Kalitta Air из аэропорта Риека в Хорватии**.

Эти рейсы были заказаны Пентагоном. Цель — поддержка ранее упомянутой программы «Обучения и оснащения» («Train and Equip Program»), проводимой американским командованием специальных операций (US Special

Operations Command, US SOCOM).

* * *

Попав на территорию США, через хранилища на территории военных баз, контролируемых военной разведкой США РУМО, наркотики поступают в «прикормленную» дилерскую сеть и сбываются гражданам США из низших слоёв общества (в

основном, афроамериканцам). Получаемая от продажи наркотиков прибыль аккумулируется на корпоративных счетах руководства ЦРУ и РУМО, затем частично выводится в офшоры, частично — легализуется доступным для

спецслужбы путём (т. н. «иным путём») и делится между организаторами и покровителями этой схемы. При этом, по информации из заслуживающих доверия источников, близких к спецслужбам ряда стран, часть прибыли

идёт на скрытое финансирование военных и диверсионно-террористических операций непримиримой оппозиции, включая исламистов из «Сирийских демократических сил», террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и даже

«Исламского государства».

В результате в Сирии американскими военными и работниками спецслужб была выстроена схема «деньги от Конгресса — оружие для оппозиции — обмен оружия и иной помощи оппозиции на наркотики — переброска

наркотиков в Соединённые Штаты — реализация наркотиков на территории США — финансирование операций непримиримой оппозиции (в основном, исламистов и террористов)». Возможно, часть средств также

идет на финансирование политических кампаний, особенно в период очередных президентских выборов.

* * *

Примечательный факт: курировал взаимодействие с террористами из ССА экс-посол США в Дамаске Роберт Форд, до этого имевший опыт подрывной работы в Никарагуа, где он поддерживал контрас — антисандинистскую

террористическую группу. К слову, Р. Форд был тесно связан с известным американским государственным деятелем и по совместительству военным преступником Джоном Негропонте, который активно потворствовал

терроризму в странах Латинской Америки, а затем и в Ираке в должности посла. Имевшиеся навыки генерации терроризма были задействованы обоими на Ближнем Востоке. Вашингтон прибегнул к услугам проверенных

кадров, один из которых (Негропонте) в 2005–2007 годах был директором Национальной разведки США.

* * *

Генерал Реймонд Томас (Raymond Thomas), начальник Командования войск специального назначения США (US SOCOM) в 2016–2019 годах, на Форуме по безопасности в Аспене 21 июля 2017 года рассказывал о том, как

он создавал «Сирийские демократические силы» — вооружённую оппозицию Башару Асаду: «Они называли себя Отряды народной самообороны, что для турок значит Рабочая партия Курдистана, признанная террористической

организацией». Турки говорили американскому генералу, по его словам: «Вы работаете с нашим террористическим врагом, вы не можете поступать так с союзником». Командующий спецоперациями США быстро нашёл решение

и явно гордится им: «Так что мы им сказали: поменяйте бренд. И через день они заявили — они теперь называются Сирийские демократические силы. Я подумал, какой блистательный оборот, вставить в название демократию.

Это придало им немного доверия».

В подтверждение тесной привязки части курдов к США можно привести также цитаты Талала Сило, бывшего официального представителя «Сирийских демократических сил» (СДС), основу которых составляют курдские

вооружённые формирования: «Мы партнёры США и коалиции. Они принимают решения»; «Вести переговоры с русскими запрещено, потому что мы связаны альянсом с США»; «Американцы запрещают нам любые

контакты с русскими в Сирии».

* * *

Удивительно, но курды раз за разом рассчитывают на Вашингтон в борьбе за свою независимость, каждый раз оказываются преданными, но при следующей возможности вновь попадаются в тот же смертельный капкан.

Так, в 1970‑е годы ЦРУ разработало секретную программу по использованию иракских курдов против Саддама Хусейна. Но когда проблема была решена путём сделки с Ираном, США прекратили поставки денег и оружия

курдам, одновременно призывая их продолжить борьбу. Примерно 35 000 курдов были уничтожены, около 200 000 бежали из страны. На слушаниях в Комитете по разведке Конгресса США Генри Киссинджер по поводу

этой операции выдал в адрес курдов фразу, ставшую крылатой: «Не следует путать тайные операции с миссионерской деятельностью».

Скачать доклад в pdf можно здесь https://vid-1.ria.ru/ig/pressmia/2021/20210322_report.pdf

—