 

Маркарова об организации встречи Байдена и Зеленского: Я думаю, что визиты будут

03.04.2021, 19:36, Новости дня
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Министерство иностранных дел, посольство Украины в США и Офис президента Украины активно работают над организацией встречи президента США Джо Байдена и главы Украинского государства Владимира Зеленского, заявила новый посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью “Радіо Свобода”, вышедшем 3 апреля.

“И я активно, и министерство, и Офис президента работаем как над организацией наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента [Зеленского], так и над приглашением для чиновников американских и, безусловно, президента [Байдена] посетить Украину”, – сказала Маркарова. 

Она отметила, что у двух государств есть много форматов и возможностей для сотрудничества, “которые будут усилены визитами”.

“Я думаю, что визиты будут. Давайте больше фокусироваться на сути”, – подчеркнула Маркарова.

Посол не смогла спрогнозировать, посетит ли Байден Украину 24 августа – в день 30-й годовщины независимости страны, но высказала уверенность в том, что уровень представительства США будет “достаточно высоким”.

Ведущий спросил, есть ли информация о подготовке визита Байдена в Украину или Зеленского – в США.

“Над этими вопросами постоянно активно работают. […] Давайте еще раз не забывать, что пока ситуация с визитами очень сильно зависит не только от политической воли или графиков, но и она также зависит от ситуации с COVID-19”, – ответила дипломат.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. 25 сентября он в Нью-Йорке встречался с тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Байден стал главой Белого дома 20 января 2021 года. 2 апреля он впервые с момента вступления в должность позвонил Зеленскому.

Его администрация последовательно поддерживает Украину. Байден после инаугурации неоднократно высказывал свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, на Мюнхенской конференции и в День сопротивления оккупации Крыма.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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